Sottomarino disperso, ultime notizie e dove si trova: chi sono i turisti al bordo

Sottomarino disperso durante una spedizione per visualizzare il relitto del Titanic. Continuano le ricerche per portare i salvo i turisti.

Sottomarino disperso, ultime notizie e dove si trova

Il Titan è un sommergibile scomparso domenica scorsa durante una spedizione per visualizzare il relitto del Titanic. I contatti sono stati persi dopo circa un’ora e 45 minuti dall’inizio dell’immersione. “È una sfida condurre una ricerca in quell’area remota”, ha detto un comandante della Guardia Costiera, “ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l’imbarcazione e salvare le persone a bordo”.

Alcuni aggiornamenti sulle ricerche riportano la notizia di alcuni rumori avvertiti. “È stato ascoltato un feedback acustico aggiuntivo che aiuterà a indirizzare le risorse di superficie e indica che possono esserci dei sopravvissuti”, si legge nell’aggiornamento. “Di conseguenza, le operazioni dei Rov (veicoli telecomandati) sono state trasferite nel tentativo di individuare l’origine di tali rumori”.

Ttuttvai, la Guardia Costiera Usa smorza gli entusiasmi: “Queste ricerche hanno prodotto risultati negativi ma continuano” si legge in un tweet della Guardia Costiera. “Inoltre, i dati del velivolo P-3 sono stati condivisi con i nostri esperti della Marina degli Stati Uniti per ulteriori analisi che saranno prese in considerazione nei futuri piani di ricerca”.

Chi sono i turisti al bordo

A bordo del sommergibile ci sono cinque turisti vip ai quali restano poco meno di 30 ore di ossigeno. A bordo c’è il miliardario britannico di 58 anni Hamish Harding a capo della Action Aviation, società legata all’aviazione con sede negli Emirati Arabi. Con lui anche Paul-Henri Nargeolet, 76 anni, ex membro della marina francese per 25 anni. Poi, ecco il Ceo della Ocean Gate Expedition, l’ingegnere aerospaziale Stockton Rush. Ci sono poi l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, amministratore del Seti Institute, insieme a suo figlio Suleman.

