Elio e Le Storie Tese a Ravenna: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Elio e Le Storie Tese a Ravenna si esibisce in concerto nella serata di martedì 10 ottobre 2023 in occasione del tour nei teatri. Biglietti ancora disponibili così come per le prossime tappe in programma.

Elio e Le Storie Tese a Ravenna: scaletta canzoni

Elio e Le Storie Tese si esibiscono in concerto il 10 e 11 ottobre a Ravenna al Teatro Alighieri in occasione del tour nei teatri diretti dal regista Giorgio Gallione con lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”, definito “una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023”. Ecco la scaletta delle canzoni portate sul palco:

Unanimi

La terra dei cachi

Arriva Elio

Uomini col borsello (ragazza che limoni sola)

Supergiovane

Il vitello dai piedi di balsa

Valzer transgenico

Pork & Cindy

Servi della gleba

La follia della donna

Parco Sempione

Cameroon

Gimmi I.

Storia di un bellimbusto

Il vitello dai piedi di balsa reprise

Urna

Born to Be Abramo

Arrivederci

Out Into the Daylight

Tapparella

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour continua ed ecco le tappe con le date in programma nelle prossime settimane e mesi:

12 e 13 ottobre a Roma – Teatro Brancaccio

20 ottobre a Ancona – Teatro Le Muse

21 ottobre a Pescara – Teatro Massimo

27 ottobre a Trento – Auditorium Santa Chiara

31 ottobre e 1 novembre a Napoli – Teatro Bellini

4 novembre a Cremona – Teatro Ponchielli

8 novembre a Messina – Teatro Vittorio Emanuele

9 novembre a Catania – Teatro Metropolitan

10 novembre a Catanzaro – Teatro Politeama

14 e 15 novembre a Bologna – Teatro Duse

16 e 17 novembre a Milano – Teatro degli Arcimboldi

19 novembre a Mantova – Pala Unical

20 novembre a Trieste – Politeama Rossetti

21 novembre a Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine