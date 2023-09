Campania, maltempo: treni della Circumvesuviana cancellati e allerta arancione annunciata

Campania, maltempo: a causa di precipitazioni abbondanti si sono verificati disagi e disservizi per i pendolari della Circumvesuviana su alcune tratte. Inoltre, è stata emanata un’allerta meteo arancione dalla Protezione Civile.

Campania, maltempo: treni della Circumvesuviana cancellati

Il maltempo che si è abbattuto alle prime ore del mattino di giovedì 21 settembre ha bloccato e cancellato diversi treni della Circumvesuviana in Campania. L’Ente Autonomo Volturno ha comunicato che a “causa avverse condizioni meteo, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni Torre Annunziata-Poggiomarino e viceversa”. L’Eav fa sapere inoltre che sulla tratta interessata è stato istituito servizio automobilistico sostitutivo

Allerta arancione annunciata

Per l giornata di giovedì 21 settembre la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo arancione. “A partire dalla mezzanotte, infatti, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale che, dal pomeriggio di domani, diverranno di forte intensità.

Oltre all’avviso di criticità idrogeologica Arancione, la stessa Protezione civile, alla luce delle previsioni del centro Funzionale, ha diramato anche un avviso regionale di condizioni meteo avverse per vento e mare. In particolare, si prevedono venti forti dai quadranti occidentali con locali rinforzi e raffiche nelle zone temporalesche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Si raccomanda agli enti competenti di porre in essere ogni utile iniziativa prevista nei rispettivi Piani di emergenza, come quella realtiva alla vigilanza sul territorio per la verifica del regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane.

In relazione alla previsione di venti forti, si raccomanda di vigilare le aree a verde pubblico e le strutture esposte alla sollecitazione dei venti. In riferimento, invece, alle indicazioni sullo stato del mare, si invitano gli enti di competenza nel settore marittimo e i sindaci dei comuni costieri e delle isole, ad elevare lo stato di vigilanza sui mezzi in navigazione e lungo le coste esposte ad ovest”.

