Sfera Ebbasta a Bologna: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto all’Unipol Arena

Sfera Ebbasta a Bologna: attesa la tappa romagnola per i tanti appassionati della musica del rapper lombardo.

Sfera Ebbasta a Bologna: il cantante si esibisce in concerto all’Unipol Arena martedì 4 ottobre 2022. In questo suo tour sta portando in giro i brani del suo ultimo disco Famoso, uscito nel 2020. Ecco le info anche dei suoi prossimi concerti.

Sfera Ebbasta a Bologna: scaletta delle canzoni

Sfera Ebbasta si esibisce in concerto all’Unipol Arena di Bologna nella serata del 4 ottobre 2022 alle ore 21.

L’artista sta portando nel suo tour i brani del suo ultimo disco Famoso, uscito nel 2020. Di seguito ecco la scaletta delle canzoni che porterà sul palco bolognese:

Intro Tik tok Abracadrabra + Macarena $€ Baby Bottiglie privè Tran tran Sciroppo Cupido Mademoiselle s!r! Piove Hace calor Rockstar Nuovo range Ricchi per sempre Visiera a becco M’manc Calipso Notti Ciny Per davvero Mamma mia Mi fai impazzire HBD Pablo

I biglietti del concerto all’Unipol Arena

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. L’unico settore ancora libero è il Parterre in Piedi al prezzo di 49.45 euro. Si tratta sempre di una data sostitutiva: prima programmata per il 20 aprile 2022 e poi per il 20 settembre 2021. Mentre le prossime tappe e date di Sfera Ebbasta sono: