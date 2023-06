Sciopero Atm da lunedì 5 a domenica 11 giugno: motivazioni, orari dello stop e fasce garantite

Sciopero Atm: una settimana di protesta per i dipendenti dell'azienda di trasporto. Ecco in quali fasce orarie si fermano.

Sciopero Atm confermato per una settimana da lunedì a domenica 11 giugn0 2023. Le organizzazione sindacali hanno già fatto sapere le motivazioni della protesta con i lavoratori che incroceranno le bracce in orari già stabiliti.

Sciopero Atm da lunedì 5 a domenica 11 giugno: motivazioni

Una settimana di sciopero e protesta per l’Atm. Da lunedì 5 a domenica 11 giugno il sindacato CUB Trasporti, insieme a Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB, hanno proclamato uno sciopero nazionale del lavoro straordinario.

Lo sciopero è stato proclamato “per la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, per la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio trasporto pubblico locale; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il trasporto pubblico locale”.

Gli orari dello stop e fasce garantite

I lavoratori del Gruppo ATM potranno astenersi dal lavoro solo durante gli eventuali turni straordinari. Sul sito di Atm sono riportati gli orari dello stop e le fasce garantite così come tutti gli aggiornamenti.

A Milano, il servizio delle linee metropolitane e di superficie è sempre garantito tutti i giorni, con possibili maggiori attese alle fermate tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18.

A Como, il servizio della funicolare è sempre garantito, con possibili maggiori attese tra le 8:30 e le 16:30 e dopo le 19:30.