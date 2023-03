Sciopero aerei Domenica 2 Aprile: orari dello stop, voli garantiti e rimborsi

La prima Domenica del nuovo mese potrebbe rivelarsi poco piacevole, visto che è previsto uno sciopero degli aerei in data 2 Aprile. La fascia scoperta sarà quella tra le 13 e le 17, mentre in alcune fasce i voli saranno regolarmente garantiti.

Per coloro che non potranno sfruttare il servizio, ci sarà la possibilità di chiedere il rimborso.

Domenica 2 Aprile, sciopero degli aerei

Il mese di Aprie si apre subito con uno sciopero, dopo i tanti casi analoghi che ci sono stati nel mese uscente. A dichiararlo è stato l’Ente nazionale per l’assistenza al volo (ovvero l’Enav), annunciando lo sciopero di diversi aerei e degli operatori. Non tutti gli aeroporti italiani, però, hanno aderito all’astensione dal lavoro, anche se risultano tantissimi.

Si tratta di Bari, Taranto, Foggia, Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Pescara, Pantellleria, Comiso, Lampedusa, Catania-Fontanarossa. E ancora Torino Aeritalia, Torino Caselle, Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Roma-Urbe, Milano Malpensa, Milano-Linate, Bergamo, Palermo-Punta Raisi, Olbia, Alghero, Cagliari, Reggio Calabria, Genova. A questi si aggiungono, per ultimi, quelli di Bologna, Brescia, Albenga, Cuneo, Parma, Bollzano, Forlì, Treviso, Perugia, Trieste, Ancona, Rimini, Verona, Rieti, Padova, Firenze, Salerno, Napoli, Venezia-Lido, Venezia-Tessera.

Come ogni sciopero che si rispetti, ci saranno delle fasce garantite e un orario di stop già deciso. Per quanto riguarda la copertura, si tratta della fascia mattutina che va dalle 7 alle 10, più quella serale tra le 18 e le 21. Lo stop prevede invece la fascia oraria 13-17.

In più l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha stilato un documento con tutti i voli garantiti e coinvolti nello sciopero.

Come chiedere il rimborso

Normalmente quando un volo viene cancellato si può ottenere un rimborso che va dai 250 ai 600 euro. In questo caso, trattandosi di uno sciopero, non funziona allo stesso modo.

I passeggeri potranno comunque fare richiesta per il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la meta che avrebbero dovuto raggiungere in aereo. Per farlo, sarà opportuno avere tutta la documentazione del caso, come scontrini e fatture.

