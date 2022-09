Gemma Galgani, chi è il corteggiatore Alfonso?

Chi è Alfonso, corteggiatore di Gemma Galgani sul trono over e destinato a diventare la nuova “stella” di Uomini e donne?

Alfonso di Uomini e Donne del trono Over vive a Biella, un paesino e non il capoluogo. Attualmente ha 61 anni ed è separato dalla moglie. Sua figlia, come ha fatto sapere, sta per partorire e come lavoro nella sua vita di professione fa il ristoratore.

Nella puntata del 26 settembre si è presentato a Gemma Galgani con la speranza di conoscerla: “mi chiamo Alfonso. Arrivo da Biella, precisamente da un paesino. Ho 61 anni e mi piacerebbe conoscerti perchè sei una donna interessante e affascinante. Poi sono anche vicino a casa tua. Sono separato da 27 anni e ho un figlio di 31 anni e a giorni diverto nonno di una bambina. Ho un ristorante in questo paesino in cui vivo”, ha racconta Alfonso.

Per ora, però, Gemma non si è mostrata troppo convinta. ““Non ho una grande attrazione particolare… Voglio una persona che mi trasmetta qualcosa””.

La replica di Tina Cipollari

Dopo che Alfonso si è presentato, però, la replica di Tina Cipollari non si è fatta attendere: “Sei un po’ più piccolo di lei”, commenta Tina. “Lui ha 61 anni e lei 74″, ha infatti fatto presente la Cipollari. “72“, ha poi ribattuto Gemma