Celine Dion come sta: la malattia e le parole della sorella

Celine Dion soffre di un grave malattia che in questo periodo in particolare la sta mettendo a dura prova fisicamente.

Celine Dion non sta bene e non riesce ad esibirsi in concerto in pubblico. La cantante continua a soffrire della malattia ai muscoli che anche in passato l’ha costretta a fermarsi.

Celine Dion come sta: la malattia

Celine Dion non sta bene e sta affrontando un periodo non semplice dal punto di vista fisico. In passato un comunicato ufficiale del suo staff riferiva che la cantante soffrisse di ”gravi e persistenti spasmi muscolari che le impediscono di esibirsi. Il suo team medico continua a valutarla e curarla”.

Le parole della sorella

“Sta lavorando duro per tornare sul palco, ma ha perso il controllo dei muscoli. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro”, ha rivelato la sorella della cantante in un’intervista.

Poi, ha aggiunto: “È vero che sia nei nostri sogni che nei suoi, l’obiettivo è tornare sul palco. In quale veste però? Questo non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”. Riguardo la malattia, ha poi dichiarato: “Si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche perché non ha colpito così tanti pazienti. Alcuni pazienti hanno perso la speranza perché è una malattia che non è ben conosciuta”.