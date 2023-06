Santi Pietro e Paolo, messa e Angelus di Papa Francesco a Roma: orari, dove vedere in tv e in streaming

Santi Pietro e Paolo sono i patroni di Roma e per l’occasione la città si prepara a una giornata di festa e alle diverse funzioni religiose. In prima linea ci sarà Papa Francesco che non ha voluto mancare a questo appuntamento importante con i fedeli romani.

Santi Pietro e Paolo, messa e Angelus di Papa Francesco a Roma

I Santi Pietro e Paolo sono i due patroni di Roma e per l’occasione Papa Francesco non vuole mancare nelle celebrazioni di rito per una giornata di festa. Negozi ed uffici sono chiusi per l’intera giornata che inizia con la messa nella Basilica di San Pietro presieduta proprio dal Pontefice. Poi si proseguirà con la preghiera dell’Angelus, al quale seguirà il “plenum”, ovvero la suonata a festa di tutte le campane della basilica vaticana.

Orari, dove vedere in tv e in streaming

La celebrazione avrà luogo dalle ore 9.30 di giovedì 29 giugno 2023 presso la Basilica di San Pietro con la tradizionale benedizione dei “palli” per i nuovi Arcivescovi Metropoliti nominati durante l’anno. Si potrà seguire in diretta tv su Tv2000. Mentre alle 12.00 poi il Pontefice si affaccerà poi su Piazza San Pietro per celebrare l’Angelus. L’intera cerimonia sarà seguita e quindi trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Vatican News e sul canale You Tube Vatican Media.