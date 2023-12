Sanremo 2024, quanto costano i biglietti per il Festival: dove e quando si comprano

Quanto costano i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Quando saranno aperte le vendite? Dove si potranno comprare? Ecco come ottenere un posto tra il pubblico.

Quanto costano i biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Ecco tutte le informazioni necessarie per assicurarsi un posto all’Ariston per la prossima kermesse. Quando cominciano le vendite? Dove sarà possibile comprarli?

Festival di Sanremo 2024, quanto costano i biglietti per la kermesse?

A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2024, arrivano le prime informazioni sul costo dei biglietti per assicurarsi un posto tra il pubblico della kermesse. L’ultimo Festival di Amadeus si terrà dal 6 al 10 febbraio e in molti tra i suoi fan non vogliono perdersi l’ultimo capitolo della sua vincente cavalcata a Sanremo. Secondo le informazioni rivelate dal Quotidiano Nazionale, per godersi le esibizioni dei cantanti in gara nella platea del Teatro Ariston sarà però necessario sborsare una piccola fortuna.

Per ottenere l’abbonamento in platea per tutte e cinque le serate, infatti, serviranno almeno 1530 euro. Meno esoso l’abbonamento in galleria, che dovrebbe avere un costo di circa 800 euro. Un biglietto per una serata singola, invece, avrà un costo di circa 200 euro, ad esclusione della serata finale che avrà un costo ben più elevato: ben 730 euro. Si tratta di aumenti considerevoli rispetto ai prezzi dell’edizione 2023. Gli abbonamenti costavano rispettivamente 1290 e 672 euro, un biglietto singolo 180 euro, mentre quello della finale 660 euro.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Dove e quando comprarli, come assicurarsi un posto tra il pubblico

Le vendite dei biglietti per il Festival di Sanremo 2024 avranno inizio a partire dalla metà di gennaio. Un evento così conteso attirerà senz’altro l’attenzione di malintenzionati in cerca di soldi facili, per cui è altamente consigliato affidarsi solo ai canali ufficiali. Nello specifico, si consiglia di acquistare i biglietti attraverso la biglietteria online del Teatro Ariston. Chi si sente fortunato potrà invece provare ad ottenere un ingresso gratis al Festival attraverso il concorso Un giovane abbonato in prima fila. “Vuoi essere tra i quattro fortunati giovani che saranno ospiti alla serata finale?” -scrivono sul sito della Rai- “Sei nato tra il 1994 e il 2007 e sei un abbonato Rai o figlio o nipote di un abbonato? Scrivi una e-mail entro il 10 gennaio 2024, a [email protected]. Per i requisiti di partecipazione, vai al sito www.canone.rai.it”.