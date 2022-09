San Giuliano Milanese, incendio alla Nitrolchimica: “Chiudete le finestre”

Incendio a San Giuliano Milanese, in fiamme la Nitrolchimica. Colonne di fumo nero in cielo visibili in tutta Milano, c’è preoccupazione a causa della produzione chimica dell’azienda. L’allarme del Comune: “Non avvicinatevi e chiudete le finestre”.

San Giuliano Milanese, incendio alla Nitrolchimica: diversi feriti, tra cui uno grave

Fiamme e fumo nero nei cieli di Milano. Un incendio si è sviluppato nella zona industriale di San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nella zona sud della città.

Il rogo ha colpito lo stabilimento di Nitrolchimica, azienda che si occupa di produzioni chimiche per il recupero dei solventi e per lo smaltimento dei rifiuti. Si registrano diversi feriti tra i dipendenti, uno dei quali è in pericolo di vita a causa di gravi ustioni. Tra gli altri vi sono molti casi di lieve intossicazione causata dai fumi. Crea preoccupazione nei vigili la presenza di un serbatoio di gasolio nelle vicinanze dell’incendio e la colonna di fumo nero sollevatasi dalle fiamme.

Diversi cittadini milanesi segnalano infatti di averla vista a chilometri di distanza dal rogo.

L’allarme del Comune: “Chiudete le finestre e non avvicinatevi”

Il Comune di San Giuliano Milanese ha pubblicato un post su Facebook in cui ha messo in guardia i propri cittadini sulla situazione: “Le autorità preposte e le Forze dell’Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona.

Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata“. Per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, è possibile seguire la pagina Facebook ufficiale del comune.

LEGGI ANCHE: Gessate, enorme incendio alla CSC Italia: cosa è successo?