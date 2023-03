Salvini contro Schillaci sul divieto di fumo: il leader della Lega difende le sigarette elettroniche

Salvini contro Schillaci sul tema del divieto di fumo. In particolare, il leader della Lega ha espresso la sua opinione contraria sul divieto delle sigarette elettroniche. Dunque, nella maggioranza c’è qualche divisione di pensiero sulla questione.

Salvini contro Schillaci sul divieto di fumo

Oltre al divieto di fumo – quasi totale – all’aperto, verranno limitate anche le pubblicità che stimolano l’acquisto di sigarette elettroniche. Per queste ci saranno delle forti limitazioni che sono state già imposte per ogni tipo di prodotto legato al fumo tradizionale, per il quale c’è il divieto di qualunque forma di pubblicità, che sia diretta o indiretta. Chi non rispetterà queste nuove regole riceverà una multa di circa 275 euro, che verrà poi ridotta al 50% qualora venisse pagata entro 60 giorni. Medesima ammenda per coloro che non rispetteranno le imposizioni sul divieto di fumo al chiuso.

Una bozza che sembra ormai essere sul punto di diventare realtà. Chi si mostrerà inadempiente non verrà multato dal proprietario – o gestore – di bar, locali e ristoranti, ma dovrà rispondere direttamente alle forze dell’ordine che dovranno essere tempestivamente chiamate nel momento qualcuno dovesse infrangere le regole. Sui divieti proposti dal ministro della Salute Orazio Schillaci, c’è qualcuno della maggioranza che la pensa diversamente. Infatti, Matteo Salvini è intervenuto sul tema andando contro quelle che sono le idee del ministro Schillaci.

Il leader della Lega difende le sigarette elettroniche

Il leader della Lega Salvini ha espresso il suo pensiero sul divieto delle sigarette. Il vicepremier ha pubblicato un post molto chiaro sui social, mandando un messaggio al ministro Schillaci. “Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all’aperto appare esagerato”.

