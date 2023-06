Omicidio Giulia Tramontano, parla la mamma di Alessandro: “Chiedo perdono”

L’omicidio di Giulia Tramontano ha scioccato tutti ed è, ancora oggi, argomento di discussione. La mamma di Alessandro Impagnatiello, colpevole di averla uccisa, non giustifica affatto il figlio, chiedendo perdono alla famiglia.

Ecco le parole della madre.

Giulia Tramontano, la mamma di Alessandro sull’omicidio

Spesso l’amore sconfinato delle madri nei confronti dei figli non permette di vedere la realtà per quella che è. Questo non è il caso della mamma di Alessandro Impagnatiello, che ha confessato di aver ucciso la sua fidanzata, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Il suo racconto ha scaturito l’indignazione sui social e il dolore dei familiari, con la sorella che ha lanciato anche una raccolta fondi.

La madre del giovane killer è rimasta scioccata da quanto accaduto definendo il comportamento del figlio ingiustificabile. Ecco le sue parole:

“Chiedo perdono, da madre, a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così. Come fai a perdonare? Alessandro pagherà, quello sì, ma è imperdonabile”.

Addolorata, la mamma ha chiesto scusa per aver messo “al mondo” un figlio così, che non merita perdono.

Sabrina Paulis si chiede perché lo abbia fatto e, in lacrime, ha continuato a parlare:

“Non oso immaginare i familiari di Giulia. La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro. Io le chiedo perdono da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono di aver fatto un figlio così. Chiedo perdono a tutta la famiglia di aver fatto un figlio così che nessuno sapeva. Ale non era così”.

Pentita ed incredula, la madre non può fare altro che chiedere scusa, anche se tutto ciò non cambia la situazione.

Lei stessa ha cercato una motivazione per comprendere l’atto inumano del figlio:

“Lui poi nascondeva ma noi non lo sapevamo. Se aveva una doppia personalità, noi non lo sapevamo, è impazzito, è impazzito. Non lo so, lui ha due personalità. Per me ha due personalità. Non so che motivazione dare, è un’altra persona, non ci crediamo. Per me ha doppia personalità. Alessandro in un modo e Alessandro in un altro. E Alessandro che conosciamo noi è la persona bella, il mostro che era è quella persona che era dentro. E l’ha tirata fuori l’altra sera”.

Alessandro ha così distrutto due famiglie, la sua e quella della vittima.

