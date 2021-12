Roma, caserma dei carabinieri a fuoco: ferito un carabiniere

L’incendio nella cittadella militare dei carabinieri a Roma ha scatenato un allarme importante. Si tratta della caserma dei carabinieri Salvo d’Acquisto di Tor di Quinto a Roma, in fiamme a partire dalle 12,50 circa.

Caserma dei Carabinieri a fuoco: cosa è accaduto

Secondo le prime indiscrezioni che arrivano le fiamme si sarebbero originate a partire da una stufetta negli alloggi dell’VIII Reggimento, e sono poi divampate nella palazzina del Reggimento Lazio. Prontamente, per domare l’incendio, sono arrivati sul posto i vigili del Fuoco, i pompieri e una squadra di soccorritori che hanno portato via un carabiniere ferito. Le sue condizioni, da quanto si apprende, non sarebbero gravi ma per precauzione e i dovuti accertamenti è stato trasportato in un ospedale della Capitale.

Paura nella popolazione residente

Lo spavento, soprattutto nella popolazione residente, è stato tanto anche perchè la nube era visibile specie perchè la nube di fumo era visibile da chilometri. La caserma dei carabinieri di viale Tor di Quinto ospita circa quattromila persone in totale, ma per fortuna non ci sono feriti gravi.