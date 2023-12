Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne da single: che cosa è successo?

Uomini e Donne, Roberta Di Padua lascia il programma da single: che cosa è successo? La corteggiatrice è andata su tutte le furie per una decisione del cavaliere Alessandro Vicinanza.

Un addio a sorpresa cambia le carte in tavola a Uomini e Donne. Durante le registrazioni del dating show del 12 dicembre, la dama Roberta Di Padua ha annunciato la sua intenzione di lasciare il programma da single. A dare la notizia è la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Secondo le fonti del blogger la dama avrebbe preso questa decisione dopo aver scoperto che il cavaliere Alessandro Vicinanza ha scelto di frequentare anche la corteggiatrice Cristina Tenuta.

La dama infuriata con Vicinanza: “Non digerisce che conosca altre donne”

Alessandro e Roberta si erano riavvicinati dopo la fine della relazione del cavaliere con Ida Platano. A Di Padua non è mai andato giù che Vicinanza non le avesse garantito l’esclusiva, ma ha continuato a frequentarlo comunque, convinta dei suoi sentimenti per lui. L’intesa tra Alessandro e Cristina è stata l’ultima goccia. “Alessandro e la Tenuta usciranno insieme per conoscersi e approfondire la conoscenza e questo a Roberta non è andato giù.” -spiega Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina- “Così la Di Padua ha deciso di lasciare la trasmissione da sola, dichiarando di non riuscire a digerire il fatto che Alessandro, indipendentemente da Cristina, conosca altre dame”.