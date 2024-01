Rischiatutto 70 su Rai 1: conduttore, concorrenti vip e ospiti

Rischiatutto 70 è il programma che torna in onda con una serata evento nella serata di mercoledì 3 gennaio. Tra i concorrenti ci saranno vip e non mancheranno ospiti celebri.

Rischiatutto 70 su Rai 1: conduttore

“Rischiatutto ’70” è il titolo del programma che va in onda mercoledì 3 gennaio 2024 in occasione dell’anniversario delle trasmissioni ufficiali della Rai che iniziarono il 3 gennaio 1954. Alla conduzione è stato scelto Carlo Conti per vivere “una festa di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità”. La serata si può seguire in prima serata su Rai 1 e sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

“Compie 70 anni questa meravigliosa signora che è la Rai – le parole di Carlo Conti – . Per me è un grande onore festeggiare insieme al pubblico un anniversario così importante: il compleanno della Rai e della televisione. Proprio il 3 gennaio 1954, infatti, iniziavano ufficialmente le trasmissioni sul piccolo schermo come, a esempio, ‘La Domenica sportiva’ o, ancora, ‘Arrivi e partenze’ che sanciva il debutto televisivo in Italia di Mike Bongiorno. Per rendere omaggio a questa ricorrenza prenderemo a prestito uno dei titoli storici di Mike, il quiz per eccellenza, il ‘Rischiatutto’. Faremo una puntata speciale per ripercorrere i tanti volti, tanti personaggi, tanti programmi, tante storie di questi 70 anni della Rai”.

Le domande del gioco saranno su “i varietà” a “sceneggiati e fiction”, alla “comicità” passando per la musica, i programmi più importanti (‘Canzonissima’, ‘Fantastico’, ‘Sanremo’…) e quelli che hanno lasciato tracce indelebili (‘Carosello’, ‘Indietro Tutta’…), e poi quiz, la scienza di Piero e Alberto Angela, i cartoni di Gulp e il grande sport.

I concorrenti vip e ospiti

Ci saranno tre coppie di concorrenti vip nelle celebri cabine del ‘Rischiatutto’: Mara Venier e Albero Matano; Loretta Goggi e Luca Argentero, Piero Chiambretti e Nino Frassica. Inoltre, prenderanno parte anche celebri ospiti musicali come Renato Zero e Massimo Ranieri e, in collegamento, un altro grande protagonista della storia della Tv, Pippo Baudo.

