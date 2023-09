Renzi contro Calenda sulla fuga della Bonetti: “In politica non esiste gratitudine”

Renzi contro Calenda: continuano gli addii tra le file del movimento di Italia Viva con il suo leader che non le manda a dire dopo la fuga della deputata ed ex ministra Elena Bonetti che ha annunciato la sua decisione sui social.

Renzi contro Calenda

Metteo Renzi deve ancora una volta mettere a registro un addio tra le sue fili. Si tratta della deputata ed ex ministra Elena Bonetti: “Il cammino del Terzo polo si è interrotto, ma io voglio pensare al rilancio”. E il rilancio è un “ticket con Carlo Calenda“. Dopo la fine del patto, Renzi e Calenda continuano a scontrarsi su idee e sul cast dei propri movimenti.

“Non entro in Azione, ma in ticket con Carlo Calenda, con il quale già lavoravo alla federazione tra Italia viva e Azione, collaboro per la nascita di un nuovo soggetto aggregativo più ampio”, spiega l’ex ministra in un’intervista al Corriere della Sera e in un lungo post su Fb. Il suo percorso con Renzi si interrompe: “È la mia storia e la rivendico con tutte le sue ragioni. Ma voglio portarle avanti per una strada diversa da quella che ha scelto Renzi. Io penso al centro non come a uno spazio da occupare ma come a un processo di partecipazione da liberare per essere forza che superi il bipolarismo”.

Sulla fuga della Bonetti: “In politica non esiste gratitudine”

Renzi ha commentato così la scelta dell’addio della Bonetti. “Dopo quattro anni – scrive nella Enews – stiamo finalmente facendo i congressi: non possiamo continuare a nominare ministri e deputati senza democrazia interna. Qualche amico che non condivide il percorso di democrazia interna ha annunciato di lasciare Italia Viva. Mi spiace ma non sarà né il primo né l’ultimo. È fisiologico che qualcuno vada e altri arrivino: nella nostra storia è sempre stato così. Non chiedo riconoscenza per ciò che in tanti hanno ricevuto perché so benissimo che la gratitudine non è una categoria della politica. Chiedo anzi il massimo rispetto”.

