Regionali Lazio, lo spoglio: Francesco Rocca del centrodestra al 48,7%

In Regione Lazio arrivano i primi dati che confermano, anche in questa regione, una affermazione del centrodestra alle Regionali del Lazio. Ecco i dati dello spoglio delle regionali del Lazio.

Regionali Lazio, spoglio: Francesco Rocca oltre il 52%

Francesco Rocca nel Lazio trascina il centrodestra alle elezioni regionali del Lazio. Questi son i dati del Lazio dopo 1.171 sezioni scrutinate su 5.306.

Il centrodestra, infatti, è attualmente al 48,7%, seguito da Alessio D’Amato al 37,2% e da Donatella Bianchi del Movimento cinque stelle (M5S) al 12,0% e da Pecorilli (PCI) 1,1% e Rosa Rinaldi (UP) all ‘1,0%.

I dati dei partiti

In base alla IV proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni regionali, nel Lazio Fratelli d’Italia è primo partito con il 33,1%, seguono il Partito democratico con il 21,5%, il M5S con l’8,8%, la Lega e Forza Italia con l’8%, Azione -Italia Viva 4,8%. La lista civica D’Amato presidente è al 3,3%, Alleanza Verdi-Sinistra al 2,5%, Lista Civica Rocca Presidente al 2,3%, Udc all’1,5%, Noi Moderati-Rinascimento 1,3%. La copertura del campione è del 37%.