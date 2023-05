Pescara, alunna cade dalla finestra della scuola: condizioni gravi

La settimana è partita con il piede sbagliato, a causa delle moltissime notizie di cronaca, sia dall’estero che dall’Italia. A Pescara un’alunna cade dalla finestra della scuola, presentando delle gravi condizioni.

La bambina, di 13 anni, è stata portata in ospedale.

Alunna cade dalla finestra di una scuola di Pescara

È accaduto a Pescara all’interno di un istituto scolastico, nella giornata di oggi, Martedì 9 Maggio. Una vicenda che ha sfiorato la tragedia, visto che una bambina di circa 13 anni ha rischiato la vita, cadendo dalla finestra della sua classe.

Una giornata tranquilla che, improvvisamente, si è improvvisamente aggravata. Una studentessa ha chiesto all’insegnante di poter aprire la finestra, dato che aveva bisogno di prendere un po’ d’aria. Dopo aver ricevuto l’ok, l’alunna si è avvicinata alla finestra della propria aula ma, una volta aperta, è inaspettatamente caduta. Un’altezza rilevante, con la classe posta al primo piano dell’edificio.

L’incidente ha avuto luogo nella scuola media “11 Febbraio ’44”, situata in Strada Colle pineta nella città di Pescara. La bambina, una volta caduta a terra, ha spaventato i presenti ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi. La vittima è stata così portata d’urgenza in ospedale presentando gravi condizioni: arrivata infatti con il codice rosso. Attualmente è sotto osservazione e i primi controlli, tra cui anche la Tac, serviranno a capire le criticità riscontrate per via della caduta.

Ancora monitorata, in maniera costante, dai sanitari, bisognerà aspettare che la situazione migliori e attendere i risultati degli accertamenti. Ad intervenire sul luogo sono stati anche poliziotti e carabinieri, i quali devono cercare di capire le dinamiche. Anche per analizzare l’eventuale negligenza dell’insegnante presente in classe.

Tra l’altro non è il primo caso e dunque bisogna capire meglio la dinamica. Le forze dell’ordine sono così al lavoro per ricostruire l’accaduto.

