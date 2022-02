Raffaele Pe, noto controtenore: moglie, famiglia, Farnace

Raffaele Pe, chi è il noto controtenore? Scopriamo qualcosa in più sul controtenore famoso in tutto il mondo: moglie, famiglia, Farnace.

Chi è Raffaele Pe, controtenore italiano 36enne di fama internazionale. Nel corso della sua carriera, il cantante lirico si è esibito nei principali teatri europei ed è il fondatore del collettivo musicale La Lira di Orfeo. Scopriamo qualcosa in più su di lui, su sua moglie e sulla sua famiglia.

Raffaele Pe, chi è: vita privata e carriera

Nato a Lodi il 24 Agosto 1985, Raffaele Pe è un celebre controtenore italiano, uno dei migliori interpreti del barocco italiano. Studia canto e organo dall’età di sei anni e da bambino canta nel coro della sua città.

Lo racconta in un intervista per Amici della Musica Firenze: “Il maestro mi obbligò a studiare flauto per migliorare la mia respirazione, ma la mia passione era il pianoforte. Chiesi a mio fratello più grande di insegnarmi. Poco dopo passai all’organo, ne subii il fascino austero e solenne, da lì la scoperta del barocco. Frescobaldi, Buxtehude, Bach, Couperin…Un mondo bellissimo e ancora in gran parte inedito”.

La sua prima audizione arriva dopo l’università, in quell’occasione colpisce John Elliot Gardner, noto direttore d’orchestra inglese e fondatore del Monteverdi choir: “Non avevo bene chiaro cosa significasse all’epoca, andò molto bene e da lì ho lavorato con lui alcuni anni conoscendo meglio il mondo del barocco in Europa”.

Negli anni successivi approfondisce i suoi studi musicali prima a Londra e poi a Bologna. Nel 2014 fonda il collettivo musicale La Lira di Orfeo, complesso dedicato alla riscoperta del barocco. Nello stesso anno partecipa al Carmina Burana all’Arena Opera Festival, dove tornerà anche nel 2015 e nel 2019. La sua carriera lo porta ad esibirsi nei maggiori teatri dell’Europa e del mondo, tra cui il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Real de Madrid e il Teatro Colón de Bueno Aires.

Raffaele Pe ha pubblicato dodici dischi, che mettono in luce parti del repertorio barocco italiano spesso dimenticate. È considerato uno dei migliori interpreti delle opere di Handel. Nel 2019 ha riportato in scena Arbace, pastiche, scritta dal compositore tedesco, oltre all’Orfeo di Nicola Porpora e L’empio punito di Alessandro Melani. Ha un seguito profilo Instagram e una pagina Facebook, oltre a un suo sito ufficiale.

Farnace, in scena a Ferrara dopo quasi 300 anni: l’Opera in Live Streaming

Nel 2021, Raffaele Pe si è esibito da protagonista al Teatro Comunale di Ferrara, nel dramma musicale Farnace, scritto da Antonio Vivaldi nel 1727. L’opera andò in scena per la prima volta a Venezia, nell’anno della sua composizione, ma cadde presto nel dimenticatoio. Il compositore preparò una versione ferrarese del dramma per il Carnevale del 1739, ma il progettò si arenò per la censura del Cardinal Ruffo che ne impedì la messa in scena.

Raffaele Pe e il regista Marco Bellussi hanno finalmente portato il Farnace a Ferrara 283 anni dopo. Lo spettacolo è stato trasmesso in live streaming su Youtube il 30 Dicembre 2021.

Vita privata e famiglia: chi è la moglie di Raffaele Pe?

Non si sa moltissimo sulla famiglia e sulla vita privata di Raffaele Pe. Il cantante lirico è sposato e ha due figli, e vive con la sua famiglia a Milano. Lo ha confermato lui stesso nel 2018, in un’intervista alla rivista musicale Classic Voice. Non sono disponibili informazioni precise sui suoi familiari, complice anche il desiderio di riservatezza del controtenore.