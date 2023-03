Napoli, Spalletti: “Champions League? Non vediamo l’ora di confrontarci”

Tra le sorprese di questa stagione c'è il Napoli di Spalletti, primo in classifica in Serie A e ai quarti di finale di Champions League.

Con le squadre a riposo, si pensa alle nazionali e alle qualificazioni europee. Molti club e allenatori possono ritenersi soddisfatti per il percorso svolto fino ad ora. Tra le sorprese di questa stagione c’è sicuramente il Napoli di Spalletti, primo in classifica in Serie A e ai quarti di finale di Champions League. Per la prima volta nella storia.