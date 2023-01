Selena Gomez e Andrew Taggart: è nato l’amore?

Dall’America sembrano circolare delle voci che annunciano una nuova storia d’amore, quella tra Selena Gomez e Andrew Taggart, che fa parte dei The Chainsmokers, insieme ad Alex Pall.

Il 33enne di Portland e la 30enne texana sembrano aver cominciato una conoscenza da pochissimo e si dimostrano molto affiatati.

Cosa c’è tra Selena Gomez e Andrew Taggart?

Da quello che giunge dagli Stati Uniti i due artisti si stanno conoscendo e vivendo e non sembrano farsi problemi. Infatti, pochi giorni fa hanno trascorso una piacevole giornata insieme, all’insegna del cinema e del bowling. Tra Selena Gomez e Andrew Taggart pare esserci interesse in quella che la stessa artista ha definito una “storia nata da poco”, che potrebbe rivelarsi seria e duratura.

Attraverso ciò che è stato scoperto da un fonte (anonima), i due non intendono nascondere la propria conoscenza:

“Stanno vivendo in estrema tranquillità la loro storia nata da poco. Non stanno cercando di nascondere la loro relazione d’amore intrufolandosi nei club per soli membri. Sono molto casual e di basso profilo, ma non vogliono proprio nascondersi. I loro amici sanno già tutto, loro vanno a giocare a bowling e al cinema insieme”.

Sembra tra l’altro esserci già molto feeling tra i due, tanto che complicità e risate sembrano essere già una normalità:

“Lei è così affettuosa con lui. Selena riesce a malapena a staccarsi da lui. Si divertono molto insieme e sono così carini”.

Le ultime esperienze dei due

Le ultime esperienze in tema d’amore per i due sono state abbastanza importantie e si sono concluse in maniera diversa. Se Andrew Taggart ha mantenuto buoni rapporti con la rispettiva ex, Eve Jobs (figlia di Steve Jobs), lo stesso non si può dire per Selena Gomez e Justin Bieber. Tra Eve ed Andrew c’è un buon dialogo, tanto che lei non sembra essere indispettita dalla nuova fiamma.

La cantante classe ’92 aveva già nel 2020 rilasciato un’intervista in cui parlava della sua rottura con Justin Bieber, dopo otto anni insieme. Stessa cosa ha fatto nel suo documentario My Mind & Me, in cui ha dichiarato che lasciarsi con lui sia la miglior cosa che le sia capitata.

