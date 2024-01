Poste e Ferrovie privatizzate: la premier Giorgia Meloni ha parlato di questa possibilità nel futuro nella conferenza di fine anno rinviata. Inoltre, la Meloni è intervenuta anche sul caso Pozzolo e sulla sua eventuale sospensione.

Poste e Ferrovie privatizzate: l’annuncio della Meloni

Giorgia Meloni, nella conferenza di fine anno rinviata, ha parlato della possibile privatizzazione delle Poste e Ferrovie. “Nella Nadef abbiamo previsto 20 miliardi di privatizzazioni nel triennio 2024-26. No regali miliardari a fortunati imprenditori ben inseriti, non è questa la mia idea delle privatizzazioni“. La Meloni ha replicato così alla domanda del giornalista del Sole24Ore sulla possibile vendita di “un’ulteriore tranche di Poste, Ferrovie”. “Le privatizzazioni avverranno in tutti quei settori dove non è necessaria la presenza dello Stato – ha quindi spiegato -. Nelle privatizzazione il governo intende muoversi con una riduzione delle quote in partecipate che non riduce il controllo pubblico, come Poste, oppure con l’entrata di privati con quote minoritarie, come in Ferrovie. Ovviamente sono passaggi complessi e la tempistica non dipende solo da me”. “Abbiamo dato un segnale con Mps – ha aggiunto – con la nostra iniziativa parte delle risorse sono rientrate, abbiamo dato un bel segnale. Lo Stato deve controllare ciò che è strategico ma ciò comporta aprirsi anche al mercato”.

Su Pozzolo la premier commenta la possibile sospensione

“Pozzolo ha un porto d’armi per difesa personale, il parlamentare Pozzolo girava con un’arma a Capodanno, presumo che chi ha un porto d’armi abbia un’arma con sé. La questione non è questa, la questione è che chiunque abbia un’arma deve custodirla con serietà e responsabilità”. Così il premier Giorgia Meloni è intervenuto sul caso Pozzolo. “In ogni caso qualcuno non è stato responsabile, questa è la ragione per la quale chiederò che Pozzolo venga deferito in commissione garanzia probiviri e venga sospeso da Fratelli d’Italia”, ha aggiunto.

