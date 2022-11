Pos, niente multe e obblighi per i pagamenti sotto i 30 euro. Le disposizioni ricalcano in buona parte quelle già concesse ai tabaccai

Pos, niente multe e obblighi per i pagamenti sotto i 30 euro. Non solo il Governo ha pensato di agire tramite l’aumento del tetto per l’uso del contante, ma anche togliendo l’obbligo di Pos per i “piccoli” pagamenti digitali. Le disposizioni ricalcano in buona parte quelle già concesse a ottobre ai tabaccai.

Pos, niente multe e obblighi per i pagamenti sotto i 30 euro

Il mancato obbligo di usare il Pos per i piccoli pagamenti digitali, introdotto dal nuovo Governo, va quindi nella direzione di rendere più facile l’uso del contante nella legge di bilancio: per le cifre inferiori a 30 euro, i commercianti non saranno più tenuti ad accettare i pagamenti con carte di credito e Bancomat e le multe previste dai precedenti Governi sono state revocate.

La norma prevede che il ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro 180 giorni, decida «i criteri di esclusione, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l’economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse». La norma, quindi, è attesa entro giugno.

Uso del contante a 5000 euro