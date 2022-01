La befana vien di notte 2: cast, trama, trailer e dove vederlo

La befana vien di notte 2: le origini. Il secondo capitolo è arrivato anche se più che un continuo è un prequel ambientato nel passato. Rispetto al primo film con Paola Cortellesi si cambia molto.

La befana vien di notte 2: cast

Il cast è assortito e pensato per ogni età. Un film è diretto da Paola Randi e nasce per la famiglia in un inizio anno che vede molta concorrenza al botteghino. In prima filn c’è senza dubbio la regina delle “befane” Monica Bellucci che non ha bisogno di presentazioni.

Attrice e modella navigata che ha accolto questa sfida.

La sorpresa è sicuramente la baby star di Tik Tok, Zoe Massenti che debutta al cinema con La Befana vien di notte 2 – Le origini. Classe 2002, ballerina fin dagli 11 anni, è una delle influencer più seguite su Tik Tok, dove ha 3 milioni di follower, quando il social si chiamava ancora Musical.ly e dove pubblicava divertenti video in compagnia della amiche.

Nel 2020 ha inoltre scritto un romanzo intitolato Libera come le stelle. Nel film interpreta un’orfana che vive per strada sopravvivendo grazie a piccoli furti.

Altra figura principale è Fabio De Luigi che veste i panni di un perfido e temibile Barone. Attore, comico, doppiatore, imitatore regista e conduttore televisivo, diplomato in pittura e protagonista di spettacoli teatrali con un successo importante al cinema negli ultimi anni.

Gli altri attori sono: Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, con Corrado Guzzanti.

La befana vien di notte 2: trama

La trama ufficiale racconta chiaramente che il secondo capitolo è un prequel più che un sequel. XVIII secolo: Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.

L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale.. Che la leggenda abbia inizio!

Il trailer del film

La befana vien di notte 2: dove vederlo

La Befana vien di notte 2: le origini è uscito nei migliori cinema italiani a partire da Giovedì 30 Dicembre 2021. Per ora non sarà disponibile su nessuna piattaforma streaming. La scelta è stata chiara: uscire prima al Cinema e riportare le famiglie in sala per godersi qualche ora di magia e comicità.