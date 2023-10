Gerry Scotti, frecciata a Fabio Fazio sugli ascolti: “Tutti su una sola rete!”

Gerry Scotti, la frecciatina a Fabio Fazio sugli ascolti di Che tempo che fa: che cosa ha detto? Il conduttore di Caduta Libera dopo il ritorno con il botto del collega sul Nove, mette in dubbio i suoi risultati: “Noi tra i più visti e pensa, su una sola rete!”.

Gerry Scotti contro Fabio Fazio, la frecciata sugli ascolti: “Noi su una sola rete!”

Il successo di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa, tornato in tv nella sua nuova casa sul canale Nove, non è andato giù a tutti. Il diretto rivale e collega Gerry Scotti ha infatti approfittato dell’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa a distanza. Anche lui in tv la domenica sera su Canale 5 con Caduta Libera – I Migliori, puntata speciale del suo noto quiz show, Scotti ha ottenuto l’11.5% di share, equivalente ad un totale di 1.622.000 telespettatori.

Un buon risultato per il programma, come riportato su Instagram da Edmundo Conti, supervisor di Endemol Shine Italy: “Un risultato sorprendente per il nostro Caduta Libera I Migliori: il secondo programma più visto della serata nella serata più competitiva della settimana! Evviva!”. Scotti ha colto la palla al balzo e ha commentato: “Pensa, su una sola rete!”. Un riferimento al fatto che il ritorno di Che tempo che fa è andato in onda in simulcast su tutte le reti del gruppo Warner Bros Discovery, ottenendo di conseguenza ascolti un po’ gonfiati.

I risultati di Fazio, in quanti han visto Che tempo che fa?

Nonostante frecciate e battutine, il ritorno in tv di Fabio Fazio si è rivelato senz’altro molto soddisfacente per il conduttore. Il suo Che tempo che fa si è conquistato il 13% di share, equivalenti ad un pubblico di 2.608.000 telespettatori. Numeri importanti un canale come Nove, che di norma di domenica sera ottiene attorno al 2% di share. “L’estate è stata molto faticosa, ci abbiamo messo tanto per trovare i pesci ma alla fine ce l’abbiamo fatta.” -ha affermato Fazio aprendo la puntata- ” E dunque, Che tempo che fa, ventunesimo anno, sul canale Nove ha inizio adesso. Siamo sempre noi. Grazie a quelli che ci hanno aspettato. Non è cambiato nulla…“.