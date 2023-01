Pietro, Maria, Anna, Cesare, chi sono i figli di Sergio Castellitto

Chi sono i figli di Sergio Castellitto: tutto su Pietro, Maria, Anna e Cesare. Scopriamo qualche informazione in più sui figli del celebre attore e regista romano. Cosa sappiamo di loro? Che lavoro fanno? Quanto sappiamo della loro vita privata?

Chi sono i figli di Sergio Castellitto, tutto sulla famiglia dell’attore

Sergio Castellitto è senz’altro uno degli attori più amati ed apprezzati del cinema italiano moderno. Le sue prestazioni attoriali e registiche gli sono valse una grande fama, ma anche tanta curiosità da parte del pubblico sulla sua vita personale.

Sposato fin dal 1987 con Margaret Mazzantini, l’attore ha quattro figli ormai grandi: Pietro, Maria, Anna e Cesare. Sergio e Margaret hanno un bellissimo rapporto con i loro figli, come spiega l’attore in un’intervista del 2017: “Con Margaret abbiamo fatto tante cose insieme, ma soprattutto la famiglia, una cosa viva che sta in piedi perché è piena di passioni. Anche di ironia, tanta ironia e autoironia. I miei figli mi prendono costantemente in giro.

Hanno scoperto una app in cui ogni mia frase viene scolpita come su una lapide, mettendone in luce il lato ridicolo: ‘Questa non è libertà, è anarchia’, firmato Sergio Castellitto, oppure ‘A casa facciamo i conti’, firmato Castellitto”. Quanto sappiamo esattamente su di loro?

Chi è Pietro Castellitto, il maggiore segue le orme del padre

Nato a Roma il 16 dicembre 1991, Pietro Castellitto ha 31 anni ed è il figlio maggiore di Sergio Castellitto.

Ha seguito le orme di suo padre dedicando la sua carriera al cinema. Attore e regista, ha recitato in diversi film diretti da Sergio, per poi farsi notare in molte altre pellicole, tra cui La profezia dell’armadillo, Freaks Out e Rapiniamo il duce. È fidanzato con la collega 27enne Matilda De Angelis.

Chi sono Maria, Anna e Cesare Castellitto

Maria Castellitto, nata l’8 luglio 1997, ha 25 anni ed è la seconda figlia di Sergio e Margaret.

Ha studiato alla SOAS , la School of Oriental and African Studies di Londra. Lavora come giornalista e in passato ha scritto anche per il Corriere della Sera. Data la sua natura riservata non ci sono molte informazioni sulla sua vita privata. Ha profili social che sono però accessibili a pochi e non riportano informazioni dettagliate sulla sua vita personale.

Discorso ben diverso per la terzogenita Anna Castellitto, classe 2000, molto più attiva online rispetto alla sorella maggiore.

Ha studiato a Roma alla St. Stephens School ed al momento sta continuando la sua formazione all’Università di Bath, in Inghilterra. Ha un profilo Instagram con oltre 2000 follower ed è molto impegnata nel volontariato. Cesare Castellitto, nato nel 2006, è il figlio più piccolo della coppia di artisti e su di lui non si sa ancora molto, dato la sua giovane età.