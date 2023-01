Per Oms il Covid è ancora un’emergenza pubblica e internazionale: parla il direttore Ghebreyesus

Oms, il Covid continua ad essere una minaccia internazionale per la salute pubblica. I dati sono emersi dall’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ha parlato in queste ore il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Per Oms il Covid è ancora un’emergenza pubblica e internazionale

Per l’Oms il Covid rimane ancora una minaccia e un problema. Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel rapporto settimanale sulla pandemia, ha tenuto alta l’allerta. Il Comitato di emergenza dell’Oms riconosce che “la pandemia di Covid-19 potrebbe avvicinarsi a un punto di svolta. Il raggiungimento di livelli più elevati di immunità della popolazione a livello globale, attraverso l’infezione e/o la vaccinazione, può limitare l’impatto di Sars-CoV-2 su morbilità e mortalità, ma non c’è dubbio – avverte il panel – che questo virus rimarrà un patogeno permanente nell’uomo e negli animali per il futuro prevedibile“.

Pur concordando sul fatto che “Covid-19 resta una pericolosa malattia infettiva in grado di causare danni sostanziali alla salute e ai sistemi sanitari”, gli esperti ritengono sia “assolutamente necessaria un’azione di sanità pubblica a lungo termine” perché, “sebbene l’eliminazione di questo virus dai serbatoi umani e animali sia altamente improbabile, la mitigazione del suo impatto devastante sulla morbilità e sulla mortalità è realizzabile e dovrebbe continuare a essere un obiettivo prioritario”.

Parla il direttore Ghebreyesus

La pandemia “continua a costituire un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il direttore generale, spiega l’Oms, riconosce l’opinione del Comitato secondo cui la pandemia di Covid-19 “è probabilmente in una fase di transizione e apprezza il consiglio del Comitato di affrontare con attenzione questa transizione e mitigare le potenziali conseguenze negative”.

Tuttavia, “il virus conserva la capacità di evolversi in nuove varianti con caratteristiche imprevedibili”. Il Comitato ha espresso pertanto la “necessità di migliorare la sorveglianza e la segnalazione di ricoveri e decessi per comprendere meglio l’attuale impatto sui sistemi sanitari”.

LEGGI ANCHE: Boris Johnson ha dichiarato di essere stato minacciato da Putin: le parole dell’ex primo ministro britannico