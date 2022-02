Allerta meteo a Milano per il forte vento, raffiche fino a 110 chilometri orari

Allerta meteo a Milano, previste per il 7 Febbraio forti raffiche di vento fino a 110 chilometri orari. La Protezione Civile della Lombardia ha diramato l’alert arancione nel capoluogo meneghino e in diverse località della regione fino alle ore 21.

Milano, è allerta meteo per il forte vento: previste raffiche fino a 110 km/h

Continua l’allarme meteo a Milano e in molte località lombarde per il forte vento.

Il 7 Febbraio sarà caratterizzato da forti raffiche, anche a carattere di foehn, con intensità prevista attorno ai 70 chilometri orari. In alcuni settori i venti potrebbero toccare i 90 chilometri orari e restano possibili intensificazioni fino ai 110 chilometri orari. La Protezione civile raccomanda prudenza ai cittadini, per evitare danni a persone o cose. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia ha infatti emanato l’allerta arancione e continuerà a tenere sotto controllo le zone a rischio.

L’allerta è cominciata alle 6 e continuerà fino alle 21.

In quali altre zone scatta l’allarme?

In alcune zone della Lombardia, l’allarme arancione è scattato anche prima, attorno a mezzanotte. Si tratta di Valchiavenna, Media e Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi Occidentali. Nella notte è scattata invece l’allerta gialla per Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali. Non solo Milano e dintorni tra le località ritenute a rischio stamattina.

È stato emanato l’allarme giallo nelle zone della Bassa Pianura Occidentale, della Bassa Pianura Centro Occidentale e dell’Appennino Pavese.