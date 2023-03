Paride Mazzotta, chi è il fidanzato di Paola Caruso: vita privata, età, che lavoro fa

Chi è Paride Mazzotta, fidanzato di Paola Caruso. Scopriamo qualche informazione in più sul ricco compagno della showgirl calabrese. Che lavoro fa? Quanti anni ha? Come ha conosciuto la conduttrice?

Paride Mazzotta, chi è il fidanzato di Paola Caruso: che lavoro fa?

L’attuale compagno della showgirl e conduttrice calabrese Paola Caruso è il politico pugliese Paride Mazzotta, ex consigliere regionale e figlio dell’ex sindaco di Carmiano, in provincia di Lecce. Membro di Forza Italia, Mazzotta è stato avvistato al fianco della Caruso durante una romantica vacanza natalizia alle Maldive. Nato a San Cesario di Lecce nel 1989, Paride Mazzotta ha 34 anni ed è laureato in Giurisprudenza all’Università del Salento. Poco dopo la laurea ha cominciato a costruirsi una carriera politica, svolgendo diversi incarichi per Forza Italia. Ha ricoperto il ruolo di consigliere regionale in Puglia per un anno, fino a settembre del 2021.

Non c’è solo il servizio pubblico nella vita di Mazzotta: secondo diverse fonti il 34enne è anche un imprenditore turistico di successo. Grazie alle sue attività il politico avrebbe accumulato un discreto patrimonio. Ha inoltre un profilo Instagram con un seguito di oltre 9mila persone che però risulta privato.

Vita privata, cosa sappiamo della sua relazione con la showgirl?

Sono molto poche le informazioni disponibili sul web su Paride Mazzotta, che risulta essere un individuo molto riservato e geloso della propria privacy. La sua relazione con la Caruso sembra andare a gonfie vele e i due, ogni tanto, continuano ad apparire insieme anche in foto sul web. Ciononostante, la showgirl pare restia a presentare ufficialmente il compagno sul piccolo schermo, un atteggiamento cauto giustificato dalla sua travagliata vita sentimentale. In particolare, è ancora aperta la ferita lasciata da Francesco Caserta, ex fidanzato e padre del figlio di Paola, Michele, che la lasciò poco dopo aver scoperto che fosse incinta. I fan della Caruso, considerati anche i recenti problemi di salute del suo bimbo, le augurano senz’altro che la sua vita sentimentale continui a prosperare, dopo così tanti dispiaceri.