Palinsesti Sky Sport 2023/2024: tutte le novità

Tutto questo in attesa della ripartenza della Serie A TIM (dal 20 agosto, 3 partite per ogni turno in co- esclusiva, per un totale di 114 match a stagione) e della Serie BKT (dal 19 agosto, tutti i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout). Da agosto appuntamento anche con i campionati esteri di Premier League (dal 12 agosto, fino a sette match per ogni turno, compresi i friday night e i monday night). Ci sarà anche la Bundesliga (dal 18 agosto, fino a cinque match per ogni turno, oltre alla supercoppa di Germania e la Zweite Liga) e Ligue 1 (dal 12 agosto, fino a cinque match per ogni turno), in esclusiva su Sky e NOW.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Per quanto riguarda le coppe europee, anche per la prossima stagione Sky trasmetterà 121 delle 137 partite di UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol.