Nel nuovo palinsesto Rai ci sarà anche Saviano che condurrà un programma antimafia.

Palinsesti Rai, Saviano torna con un programma antimafia

Il nuovo palinsesto Rai ospiterà anche con un nuovo programma Rai Roberto Saviano. È questa una delle sorprese comunicate durante la presentazione dei nuovi Rai presentati quest’anno a Napoli.

“Insider, faccia a faccia con con il crimine”

Lo scrittore Roberto Saviano realizzerà per la Rai un programma intitolato “Insider, faccia a faccia con il crimine”, che andrà in onda il sabato, a partire da novembre. Saviano intervisterà ex affiliati alle organizzazioni criminali e giornalisti minacciati dalla mafia. La sua presenza su Rai3 non era scontata, anzi, è stata una sorpresa anche per molti addetti ai lavori, in quanto Saviano è a processo a Roma, citato in giudizio dalla premier Giorgia Meloni, che lo accusa di averla diffamata proprio in diretta tv.

Il progetto del programma

In questa seconda stagione del programma gli ospiti saranno i collaboratori di giustizia, testimoni e giornalisti minacciati dalle mafie sono le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e straniero. Roberto Saviano guida il racconto ricostruendo i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma, anche grazie a prezioso materiale di repertorio.

Racconto e intervista si fondono poi per portare lo spettatore a scoprire da vicino, in ogni puntata, l’universo sotterraneo del crimine.