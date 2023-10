Dal 20 al 22 ottobre la terza edizione del “Decamerone delle idee”

Presente e futuro dell’Italia nello spazio, evoluzione dell’industria aerea, della difesa e della sicurezza nazionale, giustizia e garanzie per il cittadino. Saranno questi i temi al centro della terza edizione della kermesse «Decamerone delle Idee», organizzata dal Gruppo The Skill a Grazzano Badoglio, nel cuore del Monferrato, dal 20 al 22 ottobre.

Proprio nel Monferrato, Boccaccio ha ambientato una novella del suo capolavoro, che ha segnato la letteratura nazionale e internazionale, la cinematografia, le menti più raffinate del XIV secolo e dei secoli seguenti. Dieci giovani per fuggire dalla peste che nel 1348 flagella Firenze si rifugiano in una villa lontana dalla «metropoli» del tempo e si intrattengono raccontandosi storie.

Settecento anni dopo, all’indomani di un nuovo morbo che, seppur mitigato, non accenna a scomparire e al cospetto di un duplice conflitto internazionale,The Skill Group riunisce alcuni protagonisti del mondo dell’impresa, delle professioni e delle istituzioni nella suggestiva cornice di «Tenuta Santa Caterina», magnifico relais di proprietà di uno dei più apprezzati penalisti italiani, Guido Carlo Alleva.

Nel corso della tre giorni piemontese, tra degustazioni di vini, caccia al tartufo e la seconda proiezione del documentario prodotto da The Skill Group e presentato alla 80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, “La bellezza dell’Italia Minuta”, si incontreranno e confronteranno, tra gli altri, Isabella Bertolini (componente Csm), Elisabetta Busuito (partner B – Società tra Avvocati), Giuseppe Cossiga (presidente Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza), Massimo Comparini (ad Thales Alenia Space) e Francesco Tufarelli (già segretario generale del Cnel e dirigente di palazzo Chigi).

Pochi ospiti selezioni per un weekend ricco di spunti e contaminazione culturale

«Pochi ospiti selezionati, eccellenze nei rispettivi settori, per un weekend esclusivo ricco di spunti e contaminazione culturale in cui con orgoglio proiettiamo anche il cortometraggio presentato sole poche settimane fa a Venezia. Al Decamerone delle Idee il confronto tra menti brillanti e visionarie è il carburante che alimenta il progresso e che permette di fornire anche ai decisori politici gli strumenti necessari per affrontare le sfide e le crisi del domani. Tutto questo riesce magicamente grazie all’ospitalità di Tenuta Santa Caterina, con la sua aria pulita, i suoi profumi, il vino straordinario che è la naturale conseguenza di “terroir”, tradizione e bellezza, fusi in un’unica esperienza sensoriale che crea terreno fertile per la condivisione di idee innovative. Anche per questo dico ogni anno grazie a Guido Carlo Alleva che ci apre le porte di casa e che dedica tanta parte del proprio prezioso tempo a questo piccolo incubatore. L’iniziativa sarà raccontata attraverso telecamere e microfoni dal nostro team creativo: saranno loro a confezionare pillole che renderanno fruibili anche ai curiosi contenuti che nascono per essere privati e riservati. Anche se ai tempi d’oggi può sembrare il contrario, infatti, non tutto è social e socializzabile e non è neppure giusto che lo sia. Da qui l’idea di una tre giorni che è al tempo stesso pubblica ed esclusiva», spiega Andrea Camaiora, ceo di The Skill Group.

Le scorse edizioni hanno visto avvicendarsi, tra gli altri, l’esperto di diritto tributario Francesco Giuliani (Fantozzi & Associati), il presidente nazionale giovani dell’Ospedalità privata, Michele Nicchio, l’imprenditore ed ex campione nazionale di Vela, Francesco Peghin. E ancora Marco Montorsi (Rettore della Humanitas University), Cristian Ferraris (Direttore generale di AIOP Lombardia), Francesco Mastrandrea (presidente dei Giovani di Confagricoltura), Andrea Rescigno (managing partner di Legalitax Studio legale e tributario), Francesco Rizzo (avvocato, componente del Consiglio di Amministrazione di Sitaf S.p.A.).