Padre Guilherme, chi è il prete dj alla Gmg di Lisbona

Padre Guilherme Peixoto sta spopolando sul web. Il motivo? Durante la Gmg di Lisbona, ha fatto ballare tutti i giovani con una musica che, per questo tipo di eventi religiosi, è insolita.

Padre Guilherme, chi è il prete dj alla Gmg

Padre Guilherme Peixoto è un sacerdote dell’arcidiocesi di Braga, in Portogallo, il cui video registrato nel corso della Gmg di Lisbona sta facendo il giro del web. Durante la Gmg di Lisbona, in particolare, ha fatto ballare tutti i giovani con una musica che, per questo tipo di eventi religiosi, è insolita. La Giornata Mondiale della Gioventù 2023 si è tenuta la settimana scorsa a Lisbona, in Portogallo ed è tradizionalmente il più grande ritrovo di giovani cattolici. Quello proposto da Guilherme Peixoto, infatti, è infatti il genere di musica che ci si aspetterebbe di trovare a un ritrovo di questo tipo ma la sua idea è stata particolarmente apprezzata.

Il prete che si improvvisa dj

Padre Guilherme, per coinvolgere i giovani presenti, ha scelto pezzi più house e EDM ma anche pezzi di musica elettronica diffusi nei contesti più vari in parte con gusto anche techno. L’effetto un po’ straniante è accresciuto dal fatto che il set si è tenuto all’alba, per svegliare i pellegrini, circondato da prelati vari. Qui un paio di ore dopo Papa Francesco avrebbe celebrato la messa finale del ritrovo.