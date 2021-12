Incendio in casa ad Agrigento, bimba di 2 anni muore tra le fiamme

Incendio in casa ad Agrigento: le fiamme in una casa di due piani hanno travolto l'intera abitazione e spezzato la vita a una bimba di 2 anni

Incendio casa Agrigento: le fiamme hanno travolto una casa su due piani. Molto probabilmente la causa è stata un corto circuito. Al piano superiore dormiva una bambina di 2 anni.

Incendio in casa ad Agrigento

Un incendio è divampato in una casa ad Agrigento. La tragedia è avvenuta in un’abitazione di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro. Secondo una prima ricostruzione lo scoppio sarebbe stato causato da un corto circuito innescato forse dall’impianto di condizionamento dell’abitazione.

La Procura di Agrigento, diretta da Luigi Patronaggio, ha subito aperto un’inchiesta. La Pm Cifalinò, che sta coordinando le indagini, si è recata subito sul luogo della sciagura disponendo il sequestro della casa che si sviluppava su due piani.

Bimba di 2 anni muore tra le fiamme

La tragedia è stata la morte di una bambina di 2 anni che dormiva al piano superiore. Le fiamme hanno travolto la piccola Ginevra che dormiva nel letto matrimoniale; la madre e la zia della bimba, che si trovavano al piano terra, hanno cercato immediatamente di raggiungerla per metterla in salvo ma sono state fermate dalle fiamme che ormai erano divampate con forza.

Immediatamente sono giunti i Vigili del fuoco ma il loro intervento non è servito per salvare la bimba. Quando sono riusciti ad entrare e salire al piano superiore divorato dalle fiamme per la piccola ormai non c’era più nulla da fare. Davanti all’abitazione, dove sono intervenuti anche i carabinieri, scene strazianti con familiari e conoscenti che hanno cercato inutilmente di sostenere la mamma della bimba.

Dopo la tragedia dell’11 dicembre scorso che ha causato nove vittime a Ravanusa, un’altra ad Agrigento ha portato via una bambina di solo due anni.

