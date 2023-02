Giornata del Gatto, origini della ricorrenza e perché cade il 17 febbraio

Giornata del Gatto, il 17 febbraio in Italia si celebrano i felini che tanto sono presenti nelle case delle famiglie italiane. Diversi sono i giorni dedicati ai gatti in giro per il mondo. Ecco perché in questa data si celebra in Italia.

Giornata del Gatto, origini della ricorrenza L’8 agosto è la giornata mondiale dei felini, creata nel 2002 dall’International Found for Animal Welfare, (IFAW,Fondo Internazionale per il benessere degli animali) con lo scopo di proteggerli e conoscere le caratteristiche di questi felini. I gatti, in particolare, sono tra gli animali più diffusi anche a livello domestico e molto amati dall’uomo. In gran parte Europa, però, il Cat Day è celebrato il 17 febbraio, in Russia il 1 marzo. Ma c’è anche la giornata del gatto nero, festeggiata il 17 novembre. L’origine della festa risale al 1990 quando con la scelta di questa ricorrenza si voleva, sicuramente, esprimere l’amore per i feline ma anche favorire così l’adozione e contrastare l’abbandono. Nel 1990 la giornalista Claudia Angeletti propose un referendum tra i lettori della rivista “Tuttogatto” per stabilire una giornata dedicata proprio alla celebrazione dei gatti. Perché cade il 17 febbraio Febbraio, infatti, è il mese dell’Acquario, associato al segno zodiacale degli spiriti liberi, una caratteristica che viene spesso associata proprio ai gatti. Il numero 17, invece, venne indicato per sfatare alcuni miti, in quanto il 17 è spesso associato alla sventura, proprio come i gatti, soprattutto quelli neri. LEGGI ANCHE: Venerdì 17 porta sfortuna? Tutta colpa dell’eptacaidecafobia