Oroscopo settimanale Paolo Fox 24-30 aprile, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 24 al 30 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi giorni primaverili? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 aprile, le previsioni per tutti i segni

La primavera entra nel pieno e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano negli ultimi giorni di aprile? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 24 al 30 aprile?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

La Luna rende più leggero il cuore dei nati nell’Ariete. Grazie al supporto degli astri, la vostra vita amorosa è più facile, con meno giochetti e battibecchi del solito. Chi è già in coppia ritroverà una complicità che credeva perduta. Vi aspetta un fine settimana molto passionale, non rigettate le novità!

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Settimana di riflessione in arrivo per i nati nel Toro. Molte situazioni poco chiare nell’ultimo mese vi hanno spinto a rivalutare alcuni aspetti della vostra vita. In particolare in amore, potreste essere di fronte ad un bivio. Cercate di capire al meglio cosa desideriate davvero e qual è la strada migliore da percorrere per vivere la vostra vita al meglio.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Venere accende le prospettive amorose dei nati nei Gemelli. Vi sentite pieni di passione e gli astri vi guidano verso incontri caldi quanto romantici. Occhio però a non perdere la testa, non è detto che sarete ricambiati. Tenete un po’ a freno il cuore e valutate la situazione con razionalità. Chi ha già un partner potrà approfittarne per celebrare il proprio amore con originalità.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

La passione travolge i nati nel Cancro. Un cielo romantico vi sovrasta, aiutandovi nelle vostre conquiste amorose. Seguite il cuore e lasciatevi alle spalle lo stress dell’ufficio: al momento il vostro benessere psicofisico è la priorità. Chissà poi che, di avventura in avventura, non incontriate qualcuno di davvero speciale.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Tanto calore nel futuro dei nati nel Leone. Avrete molte occasioni di riavvicinarvi a persone che amate lontane da troppo, di riaccendere amicizie spente e rievocare momenti nostalgici. Approfittatene per rilassarvi e rivalutare alcune parti della vostra vita: forse avete tagliato i rami sbagliati. Godetevi la nuova compagnia e siate pronti a tornare sui vostri passi.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Flessibilità è la parola d’ordine per i nati nella Vergine. Non c’è modo di mantenere il quieto vivere con la testardaggine, sia sul lavoro che in amore. Siate pronti ad accettare posizioni un po’ fastidiose, avete obiettivi a lungo termine e non è il caso di puntare i piedi in questo momento. Se dovete agire fatelo con calma e precisione, senza ribaltare il tavolo.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Un senso di calma discende sui nati nella Bilancia. Dopo giorni di corsa concitata avrete finalmente un’occasione per fermarvi e rilassarvi. Nulla sembra in grado di scuotervi in questo momento, affrontate anche i pochi ostacoli di questi giorni con nonchalance. Questo senso di pace vi aiuta anche a rapportarvi agli altri: avrete modo di riparare le relazioni con alcuni amici o colleghi.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Scetticismo e sospetti per i nati nello Scorpione. Troppi sorrisini falsi e complimenti di comodo di recente, qualcosa puzza e ne siete convinti. L’eccesso di paranoia vi rende schivi e scontrosi, danneggiando le vostre prospettive a breve termine. Limitate i danni e cercate di dedicare più tempo a voi stessi. Avrete modo di raccogliere i pezzi una volta che vi sarete calmati.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Tante idee nuove portano eccitazione nella vita dei nati nel Sagittario. Le vostre proposte vengono accolte con curiosità e voi non vedete l’ora di metterle in pratica. Approfittate di questa settimana per portare avanti progetti personali nel vostro cassetto dei “forse” da fin troppo tempo. Non abbiate paura di osare un po’ di più, alcune occasioni sono più uniche che rare.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Si borbotta e si sbuffa in casa dei nati nel Capricorno. La Luna piega il vostro umore, rendendovi un po’ più acidi e rassegnati del solito. Poca voglia di mettervi in gioco, vi sentite demoralizzati e più a vostro agio a criticare a distanza di sicurezza. Partite dalle piccole cose per rimettervi in piedi, piccoli obiettivi per riacquisire un po’ di fiducia.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Sogni e decisioni nel futuro dei nati nell’Acquario. Guardate al futuro con ottimismo e tanti, tanti progetti che non vedete l’ora di cominciare. La troppa fretta, tuttavia, potrebbe portarvi ad agire d’impulso, ferendo le persone a voi vicine. Quando fate una scelta coinvolgete tutti. Consultate chi amate prima di fare cambiamenti radicali: scegliete insieme se è la cosa giusta da fare.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 24-30 aprile

Tanta tensione in questi giorni per i nati nei Pesci. Le difficoltà e gli ostacoli sparsi come neve sul vostro cammino dagli astri vi rendono più irritabili che mai. Cercate di contenere questo nervosismo, non sfogatelo su chi non ha colpe. Canalizzatelo, invece, in modo costruttivo, per demolire in modo efficiente le sfide di questi giorni.