Oroscopo Settimanale Paolo Fox 22-28 Gennaio 2024, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 22 al 28 gennaio 2024 per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in queste prime settimane del 2024? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, oroscopo settimanale dal 22 al 28 gennaio, le previsioni per tutti i segni

Il nuovo anno è cominciato con il botto e gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano nella prossima, gelida settimana di gennaio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per i prossimi giorni. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 22 al 28 gennaio?

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

I nati nell’Ariete sono pieni di vigore in questi giorni. La luce degli astri vi carica di energia, dandovi la spinta necessaria per chiudere dei conti in sospeso. È facile prendere la scossa con così tanta elettricità nell’aria. Non fiondatevi in un conflitto a testa bassa, cercate invece di abbassare i toni e di raggiungere un compromesso che faccia contenti tutti.

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

Novità interessanti in ufficio per i nati nel Toro. Una notizia inaspettata potrebbe aprirvi una strada verso nuove opportunità. Siate pronti a cogliere la palla al balzo, certe occasioni sono davvero irripetibili. Anche in amore siate pronti a fare un passo in più, non otterrete nulla senza esporvi a qualche rischio. Toglietevi il paraocchi e cominciate a guardarvi intorno.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

Disagi e fastidi in arrivo per i nati nei Gemelli. Non siete in forma e si vede, faticate a mantenere i soliti ritmi. Non è nulla che non possiate superare dimostrando determinazione e perseveranza. Resistete come potete e alla fine verrete premiati. Anche per gli affari di cuore si raccomanda pazienza. Non sempre potete avere il controllo della situazione, limitatevi ad aspettare il momento giusto.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

Gli astri sorridono ai nati nel Cancro, che però non dovranno stare con le mani in mano. Si apre un periodo fortunato per voi, non sprecatelo aspettando che quel che desiderate vi cada in braccio. Attivatevi il prima possibile, rendete chiari i vostri sentimenti e le vostre ambizioni ed inseguitele come potete. Solo dimostrandovi audaci riuscirete a scovare la strada giusta.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

Fate un respiro profondo, cari nati nel Leone. Molte situazioni spiacevoli minacciano il vostro umore e i vostri progetti in questa settimana. Se vi lascerete trascinare dalle emozioni del momento non farete altro che peggiorare la situazione. Calcolate ogni mossa, muovetevi con calma senza affrettare i tempi e riuscirete a superare incolumi questo campo minato.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

Qualche imprevisto di troppo innervosisce i nati nella Vergine. Una serie di fattori inaspettati vi costringerà a cambiare i piani in corsa, creandovi non pochi fastidi. Ciononostante, non c’è motivo di tenere il broncio: non tutto il male viene per nuocere. Prendete atto delle nuove circostanze e adattatevi, potreste scoprire una strada più breve verso i vostri obiettivi.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

Battibecchi e batticuore per i nati nella Bilancia. L’influenza degli astri vi rende molto più emotivi e impressionabili. Ogni disaccordo è un dramma ed ogni litigio è una tragedia, sarà molto difficile controllare le vostre emozioni. Allo stesso tempo, questo cielo vi aiuta ad entrare in contatto con i vostri sentimenti più profondi, siate più sinceri con voi stessi e con chi amate.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

I nati nello Scorpione potranno togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il 2024 si è aperto con un periodo stressante giunto finalmente alla fine, ora avrete l’occasione di godere dei frutti del vostro lavoro ma anche di dire finalmente quello che pensate senza freni. Prendete questo periodo di calma come un’occasione per valutare nuovi lidi: che sia arrivato il momento esplorare nuove possibilità?

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

Calma piatta per i nati nel Sagittario. L’energia è poca e la voglia di fare ancora meno, avete bisogno di una pausa fisica e spirituale. Cercate di prendervi del tempo per voi, sia per ricaricare le batterie che per valutare al meglio i vostri prossimi passi. Se siete scarichi non è solo per la fatica di ogni giorno, siete sicuri che questo sia il percorso giusto per voi?

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

I nati nel Capricorno dovranno imparare ad essere un po’ più realisti. Gli astri vi supportano in questa settimana, ma non possono fare miracoli. Cercate di raddrizzare un po’ il tiro e di puntare ad obiettivi raggiungibili, o rischiate di immischiarvi in affari fin troppo grossi. Procedete un passo alla volta, puntando a piccole vittorie di giorno in giorno, senza pretendere di ottenere tutto e subito.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

I nati nell’Acquario sono guidati dall’ambizione. Avete progetti grossi e i mezzi per portarli avanti, siate decisi e puntate dritto verso la vetta senza distrarvi. Occhio a non farvi accecare dall’ingordigia, rischiate di correre troppo veloce e di non vedere i segni di pericolo. Sapere quando fermarsi è importante quanto sapere quando prendersi dei rischi.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 22-28 gennaio

La paranoia mette i bastoni tra le ruote ai nati nei Pesci. Avete un cielo molto positivo con cui potreste togliervi molte soddisfazioni, ma l’insicurezza e la paura di sbagliare limitano i vostri movimenti. Temete il fallimento e non vi fidate delle persone che avete attorno, un vero e proprio auto-sabotaggio inconsapevole. Se non vi prendete qualche rischio ora potreste pentirvene a lungo andare.