Oroscopo Settimanale Paolo Fox 20-26 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 20 al 26 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni d’autunno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 novembre, le previsioni per tutti i segni

Il freddo autunnale scuote gli appassionati di astrologia, che hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano in questi gelidi giorni di novembre? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 20 al 26 novembre?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Dicembre 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

Bagno di umiltà in arrivo per i nati nell’Ariete. Avete la testa dura e tendere ad ignorare troppo le parole di chi vi circonda. Agire a modo vostro vi ha portato molti grattacapi di recente, cercate di essere più recettivi ai consigli altrui. Accogliete più influenze positive nella vostra vita senza farvi frenare da orgoglio e testardaggine.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

I nati nel Toro dovranno dimostrare maturità e compassione. Siete circondati da persone in ogni frangente della vostra vita e non tutte vi vanno a genio. Sebbene veder fallire qualcuno che non sopportate possa essere catartico, non andrete da nessuna parte comportandovi in modo meschino. Tendete una mano quando potete, ne varrà la pena a lungo termine.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

Si fa movimentato il futuro dei nati nei Gemelli. L’attendismo non è più un atteggiamento che potete permettervi. Smettete di reagire ai problemi e attivatevi per prevenirli, per mettervi nelle condizioni di colpire per primi. Prendete il controllo del vostro corpo, della vostra mente e del vostro futuro il prima possibile. Siate voi stessi il cambiamento che vi serve per crescere.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

I nati nel Cancro dovranno sforzarsi di pensare fuori dagli schemi. Non uscirete da questo dilemma usando metodi banali o prevedibili. Mettete a fuoco la situazione e usate il vostro ingegno, c’è sicuramente una soluzione che vi sfugge da qualche parte. Gli astri vi donano audacia ed estro creativo, sta a voi metterli a frutto per creare qualcosa di vostro.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

I nati nel Leone non si smuovono per alcun motivo. Avete un opinione precisa su una questione spinosa e non avete la benché minima intenzione di cambiare idea. Volete rimanere fedeli alle vostre idee ma, allo stesso tempo, sapete anche voi che non si andrà da nessuna parte senza un compromesso. Cercate di aprire le orecchie ed ascoltare anche le ragioni dell’altra parte.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

Respiri profondi per i nati nella Vergine. Non cedete alle tentazioni e alle provocazioni che gli astri metteranno sul vostro cammino nei prossimi giorni. Dimostratevi superiori ai vostri istinti più bassi, alle frecciate e alle cattiverie che chi vi invidia non farà altro che lanciarvi contro. Avete obiettivi precisi per il vostro futuro e non potete permettervi di buttarli al vento per una sceneggiata.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

I nati nella Bilancia dovranno impegnarsi per comprendere al meglio i propri limiti. Siete su un percorso irto di pericoli e difficoltà e ciò vi rende spesso impulsivi e inclini alla rabbia. Provate a contenere al meglio le vostre pulsioni negative, date uno sguardo dentro di voi e cercate di capire cos’è che vi turba davvero. Solo così riuscirete a scorgere una luce in fondo al tunnel.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

Un pizzico di coraggio è quel che ci vuole per risollevare i nati nello Scorpione. Pensieri e paure appesantiscono il vostro passo, impedendovi di procedere come vorreste. Prima accettate le difficili realtà sul vostro cammino, prima riuscirete a rompere le catene delle vostre paranoie. I problemi non se ne andranno se li ignorate, ma neanche se continuate a fissarli senza far nulla al riguardo.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

La compassione è un’arma a doppio taglio per i nati nel Sagittario. In molti han cominciato a confidare in voi, anche persone poco raccomandabili. Non c’è nulla di male nell’aiutare le persone a voi vicine ma cercate di fare più attenzione. Evitate che la vostra educazione e generosità vengano scambiate per debolezza. Non lasciate che i disonesti si approfittino del vostro buon cuore.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

Frustrazione e nostalgia circondano i nati nel Capricorno. Una fase importante della vostra vita è ormai parte del passato e non siete sicuri di esser pronti a lasciarla andare. Forzare la mano non porterà a nulla di buono, l’unica via che porta ad un futuro sano è l’accettazione. Usate piuttosto i ricordi e le esperienze passate come una base su cui costruire qualcosa di nuovo per voi stessi.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

I nati nell’Acquario sono l’anima della festa. Gli astri vi donano un’aura carismatica, in grado attirare ed intrigare chiunque vi circondi. È un buon momento sia per crearsi nuovi contatti, per cercare un’avventura, ma anche per trovare connessioni più profonde. Non abbiate paura di mettervi in gioco, siate sicuri di voi stessi e delle vostre capacità.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 20-26 novembre

Un po’ di egoismo in più potrebbe far bene ai nati nei Pesci. Siete sempre i primi a farvi avanti per prendervi responsabilità, a sacrificarvi per il bene altrui. Cercate di dare la priorità al vostro benessere almeno in questi giorni. Delegate dove possibile, liberate un po’ di spazio per un po’ di sano relax. Ne uscirete rigenerati, pronti ad affrontare qualunque sfida.