Oroscopo settimanale Paolo Fox 12-18 giugno, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 12 al 18 giugno per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra in questi primi giorni di giugno? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 12 al 18 giugno, le previsioni per tutti i segni

Con l’avvicinarsi dell’estate si alzano le temperature, ma gli appassionati di astrologia hanno sempre lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano con l’inizio di giugno? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 12 al 18 giugno?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Luglio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Bando alle distrazioni per i nati nell’Ariete. Sarà una settimana fondamentale per la vostra estate, sia in amore che sul lavoro, ma tutto dipende dal vostro tempismo. Tenete gli occhi aperti e leggete al meglio i segnali che vi arriveranno, o rischiate di lasciarvi sfuggire un’occasione tra le mani. Giugno sarà pieno di gatte da pelare, ma la mossa giusta al momento giusto vi salverà la pelle.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Gli astri sorridono ai nati nel Toro. La luce della Luna vi abbraccia in questi giorni estivi, in cui siete protetti anche dall’influenza di Urano e Saturno. Saranno giorni all’insegna della tranquillità e della stabilità, scossi dall’arrivo di una serie di novità intriganti che fanno presagire molte evoluzioni positive nel breve periodo. Cercate di coinvolgere anche le persone a voi vicine nelle vostre fortune.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

La stanchezza travolge i nati nei Gemelli. Dopo un lungo periodo di fatica senza pause siete ormai allo stremo. Non forzatevi ad andare avanti, prendetevi del tempo per voi o rischiate di peggiorare la situazione. Siete impazienti di concludere quanto avete iniziato, fermarvi a respirare vi aiuterà a intuire la mossa giusta da fare per chiudere la pratica senza eccessivo sforzo.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Settimana in rialzo per i nati nel Cancro. Dopo una primavera di alti e bassi, sembra finalmente che la vostra vita stia girando per il verso giusto. Gli astri vi riempiono di sicurezza nei vostri mezzi, sfruttatela questo periodo positivo per agguantare i vostri desideri, anche se frivoli: tutti si meritano un piccolo sfizio ogni tanto. A fine settimana verrete posti di fronte ad una scelta difficile, seguite il vostro cuore.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Ansia e sudore nel futuro dei nati nel Leone. Avete mille cose da fare e poco tempo per pensare in questi giorni. Se vi farete travolgere dai ritmi vertiginosi e dalle paranoie altrui, chiuderete la settimana sfiancati. Agite con astuzia, cercate la soluzione più intelligente, non quella più faticosa. Stringete i denti ancora per un po’, si vedrà preso una luce in fondo al tunnel.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Un cielo positivo in questi giorni per i nati nella Vergine. Avete fatto da poco una scelta importante che ha cominciato a portare frutti. Seguite il percorso che avete scelto con determinazione, sfruttate questo momento favorevole per creare più stabilità per voi e per chi amate. Non fatevi spaventare dalle novità, accoglietele e usatele a vostro vantaggio.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Settimana a due facce per i nati nella Bilancia. Da un lato la vita lavorativa procede a gonfie vele, nulla sembra in grado di bloccare i vostri progressi. Dall’altro in amore la situazione è critica, sia per chi è solo che per chi è in coppia. Per entrambi il fraintendimento è dietro l’angolo: i single faticano a mettersi in gioco mentre chi ha un partner rischia di alienarlo involontariamente. Pesate meglio le parole.

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

I nati nello Scorpione han visto giorni migliori, ma non si lamentano. Pochi passi avanti in una settimana che si preannuncia statica e noiosa. Non avete più benzina, ma avete anche perso di vista dove esattamente vogliate andare. Non tutto il male viene per nuocere. Ora avete tutto il tempo per guardarvi dentro e capire qual è il vostro vero obiettivo. Una volta ripartiti sarà tutto più facile.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

I nati nel Sagittario peccano di impazienza. La troppa voglia di vacanze vi rende frettolosi e approssimativi, rischiate di fare innervosire molte persone arronzando questioni importanti. Cercate di prendere sul serio le vostre responsabilità, ci sarà tempo per godersi il sole e la spiaggia. Occhi aperti in amore, una persona nuova potrebbe addolcire le vostre giornate.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Ottimismo e opportunità nel futuro dei nati nel Capricorno. Gli astri guidano le vostre azioni, vi sentite più audaci e fortunati del solito. Ogni rischio è una chance di fare progressi insperati, ogni scommessa una certezza: lanciatevi con sicurezza verso i vostri obiettivi. Siate più cauti nelle questioni di cuore: rischiate di prendere fischi per fiaschi se non tenete conto dei sentimenti altrui.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

Nulla di fatto in questi giorni per i nati nell’Acquario. Tanti i progetti mandati all’aria in questi giorni estivi, ad ogni passo avanti ne corrispondono due indietro. Una nuvola di frustrazione e pessimismo vi seguirà per tutta la settimana. Prendetene atto, in questi giorni non si batte chiodo: meglio aspettare opportunità migliori.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 12-18 giugno

I nati nei Pesci sono al centro di tutto in questi giorni. Avete dimostrato che le vostre qualità sono ormai indispensabili. Da un lato vi sentite lusingati e felici di ricevere quanto meritate, dall’altro non avete più un momento libero per voi. Avete responsabilità importanti adesso, non potete permettervi di prenderle sottogamba. Rimboccatevi le maniche e dimostrate il vostro valore.