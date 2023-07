Oroscopo settimanale Branko 7-13 agosto, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 7 al 13 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nei primi, caldi giorni di agosto? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 7 al 13 agosto, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano nei primi giorni di agosto? Come ci influenzeranno le stelle con l’avvicinarsi di Ferragosto? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 7 al 13 agosto.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Branko Agosto 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

Accordi inaspettati nel futuro dei nati nell’Ariete. A volte un alleato si nasconde dove meno ve lo aspettate, cercate di dimostrare una maggior apertura mentale. Andate avanti con cautela, prendendo le giuste precauzioni, ma non rifiutate a prescindere le proposte altrui. Anche in amore mostrate meno diffidenza, le emozioni di chi avete accanto sono genuine.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

Una nuova persona sconvolge la vita dei nati nel Toro. Avevate piani precisi che ora sarete costretti ad accartocciare, sia in amore che sul lavoro. Non tutto il male viene per nuocere, prendete questo incontro come un’opportunità per osservare la situazione da un diverso punto di vista. Riorganizzatevi e decidete se accogliere o respingere questa persona: cos’è che desiderate davvero?

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

È il momento di rilassarsi per i nati nei Gemelli. Dopo un periodo di grande stress, non potete più permettervi di rimandare le ferie. Prendete atto dei vostri limiti e sventolate la bandiera bianca: ritagliatevi del tempo per ricaricare le batterie. Approfittatene per ampliare i vostri orizzonti: cercate di fare nuove esperienze e conoscere persone nuove.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

Tempo di scambi ed accordi in casa dei nati nel Cancro. Avete il fiuto per gli affari e avete scovato l’occasione giusta per incassare qualcosa in più. Non siate troppo avidi, approcciatevi alla questione con onestà, senza sotterfugi, o rischiate di rimanere con un pugno di mosche. Occhio ai problemi di cuore, la spocchia eccessiva è sintomo di insicurezza.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

Praticità è la parola d’ordine per i nati nel Leone. C’è poco spazio per voli pindarici in questo periodo. Vi farete solo del male se vi fate illusioni, è meglio essere realisti e accettare le cose per quello che sono. Attenti però a non diventare troppo cinici: le persone a voi vicine non hanno colpe e hanno bisogno del vostro supporto. Non perdete di vista ciò che è davvero importante.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

Occhi di falco e grandi occasioni per i nati nella Vergine. Si aprono diverse strade di fronte a voi, sia in ambito lavorativo che amoroso. Giocatevi bene le vostre carte e potrete ottenere grandi risultati: vi attendono entrate extra e momenti di forte intimità. Non abbiate paura di essere voi stessi, aprite il vostro cuore e sarete ricambiati.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

I nati nella Bilancia sfruttano al massimo il loro charme. Il vostro sorriso disarmante vi apre molte porte, non sprecate le occasioni che vi procurerà. Anche il fascino, tuttavia, ha un limite: gli eccessi di egoismo possono far storcere il naso a chiunque. Siate pazienti e non abusate dell’ospitalità altrui. Avvicinatevi gradualmente prima di fare la vostra mossa.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

I nati nello Scorpione devono tenere a mente l’importanza dell’amicizia. C’è chi prova a darvi supporto e a darvi una spalla su cui piangere, ma la vostra diffidenza vi rende ostili e rancorosi. Nessun uomo è un’isola, smettete di allontanare e respingere chi cerca di aiutarvi. Accettate di essere una persona con le proprie vulnerabilità: non è una colpa, ma il primo passo verso la guarigione.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

Nuovi amici e nuove esperienze per i nati nel Sagittario. L’estate continua a portare sorprese nella vostra vita, tra incontri particolari e avvenimenti imprevisti. Avrete l’occasione di esplorare parti di voi stessi che ancora non conoscevate. Andate più a fondo, testate le vostre capacità e attitudini in contesti sempre più esotici. Accogliete tutte le diversità e contraddizioni che vi compongono.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

I nati nel Capricorno hanno la testa dura. Non vi smuovete dalle vostre posizioni, ignorando anche le cannonate. Siete convinti di aver ragione e ammettere il contrario vi sembra una dimostrazione di debolezza. Non risolverete nulla facendo i testardi: provate ad ascoltare l’altra campana. Magari non sarete d’accordo, ma potreste riuscire a osservare la questione da un altro punto di vista.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

Strette di mano inaspettate per i nati nell’Acquario. Con la parola giusta al momento giusto riuscirete a trovare il bandolo della matassa e a raggiungere un compromesso ormai insperato. Cogliete la palla al balzo e spingete oltre, non c’è momento migliore per costruirvi un vostro spazio. A tutto c’è un limite però, l’avidità può farvi sfuggire tutto di mano.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 7-13 agosto

L’amore è al centro dei pensieri dei nati nei Pesci. Nulla sembra in grado di resistervi in questo periodo, ma voi cercate qualcosa di più di una semplice avventura. Se volete al vostro fianco qualcuno che vi ascolti, vi valorizzi e vi stia vicino dovrete imparare voi stessi a dare valore al vostro partner. Una relazione si costruisce in due, provate a scendere dal piedistallo.