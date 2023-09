Oroscopo settimanale Branko 2-8 ottobre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, previsioni 2-8 ottobre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro negli primi giorni di ottobre? Come si evolverà l’influenza degli astri nei prossimi giorni? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 2-8 ottobre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi primi giorni di ottobre? Come porterà l’autunno nella nostra vita secondo le stelle? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 2 all’8 di ottobre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

Troppi pensieri nella testa dei nati nell’Ariete. Siete carichi come una molla, non riuscite a stare fermi ad aspettare e rischiate di mandare tutto all’aria. Troppa ansia e poco sonno in questi giorni, avete bisogno di trovare una distrazione che vi tenga lontani dai guai. Provate qualcosa di nuovo, visitate posti che vi stuzzicano da tempo, tenete la mente occupata almeno per un po’.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

I nati nel Toro dovranno tenere a freno le proprie emozioni per un po’. Di solito siete bravi a mantenere la calma, ma negli ultimi tempi tutti sembrano pronti a stuzzicarvi ad ogni occasione. Anche in amore la situazione si fa complicata, rischiate di farvi trascinare dalla gelosia verso una decisione sbagliata. Cercate una valvola di sfogo, un modo per usare questi sentimenti negativi in modo positivo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

La passione innalza la settimana dei nati nei Gemelli. Nonostante qualche singhiozzo qua e là sul lavoro, non avrete nulla di cui lamentarvi nei prossimi giorni. Si apre per voi infatti un periodo fortunatissimo in amore, che vi consentirà di vivere al meglio i vostri sentimenti e, per chi vuole aggiungere un po’ di pepe in una relazione di lunga data, anche di sperimentare qualcosa di nuovo.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

Nuove, piccanti avventure in arrivo per i nati nel Cancro. Il lavoro non vi da tregua, ma quei pochi momenti di pausa saranno riscaldati dal fuoco dell’amore, tra piccole parentesi di divertimento e potenziali storie intriganti. Chi è single avrà modo di incontrare una persona speciale, se vi giocate bene le vostre carte potrebbe essere l’inizio di qualcosa di importante.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

È il momento di investire in sé stessi per i nati nel Leone. Siete fermi da fin troppo, non potrete adagiarvi sugli allori per sempre. Avete ottenuto dei buoni risultati ma ora è il momento di fare il passo successivo. Potrebbe rivelarsi rischioso, ma è l’unica via verso i vostri obiettivi. Sta a voi scegliere se accontentarvi o giocarvi il tutto per tutto per un’ultima volta.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

Cambio di scenario per i nati nella Vergine. Ormai avete dato tutto il possibile, non c’è più nulla che possiate ottenere dove vi trovate ora. È arrivata l’ora di andare avanti, di partire in cerca di nuovi stimoli. Non lasciatevi restringere dalla quotidianità, preparatevi ad un cambio radicale. Anche in amore l’aria si è fatta ormai pesante, cercate di portare un po’ di novità nel rapporto.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

I nati nella Bilancia sono travolti dai propri sentimenti. Siete pronti a dare tutti voi stessi per la persona che amate, ma spesso sentite una pesante mancanza di reciprocità. Da un lato il vostro cuore trabocca d’amore, dall’altro questo rischia di essere inquinato da frustrazione e risentimento. Non trattenete dentro di voi i vostri dubbi, mettete in chiaro quali sono le vostre necessità.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

Traballano un po’ le certezze dei nati nello Scorpione. Credevate di avere tutto sotto controllo, che tutto stesse andando secondo i vostri piani, ma ultimamente dubbi di ogni tipo si sono insinuati dentro di voi. Non lasciate che un imprevisto o l’invidia altrui vi portino ad arretrare, avete tutte le qualità necessarie per riuscire a patto di rimanere coerenti con voi stessi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

I nati nel Sagittario si sentono un po’ troppo soli negli ultimi giorni. Cercate un animo affine, una persona con cui condividere tutto senza paura, con cui crescere e scalare la vetta. Che sia amore o amicizia non importa. Quel che vi serve è una fonte di fiducia a lungo termine, fin troppe persone vanno e vengono nella vostra vita di questi tempi.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

Si scalda troppo l’atmosfera per i nati nel Capricorno. Ultimamente vi sentite assediati, sempre circondati da persone pronte a tarparvi le ali alla prima occasione. Non manca il nervosismo, sarà molto facile farvi scattare per la rabbia nei prossimi giorni. Imparate a fare buon viso a cattivo gioco e ad aspettare l’occasione giusta per ripagare chi vi ostacola con la stessa moneta.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

L’ambizione è il secondo nome dei nati nell’Acquario in questi giorni. Puntate in alto, nonostante quello che è oggettivamente un periodo pieno di sfide e difficoltà inaspettate. Nulla sembra farvi cambiare idea, avete un’idea precisa di come sarà il vostro futuro e la strada per arrivarci per voi è soltanto una. Proseguite per la vostra strada, ma cercate di non lasciarvi indietro le persone che tengono a voi.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 2-8 ottobre

I nati nei Pesci avranno occasione di fare un po’ di autoriflessione. Si apre una settimana tranquilla, senza scossoni o colpi di scena. Un periodo di pace e tranquillità che vi da però più tempo per pensare e valutare il vostro percorso, su come siete arrivati dove siete oggi e se è davvero questa la strada per seguire anche in futuro. Forse siete solo in cerca di conferme o magari cercate di stimoli per andare oltre.