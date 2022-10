Marco Frittella, chi è: vita privata, moglie, figli, Covid e libro

Marco Frittella è un giornalista e conduttore televisivo. Negli anni si è fatto apprezzare proprio per le sue conduzioni in alcuni programmi di punta della Rai. Nel 2020, ha pubblicato anche un libro con RAI Libri.

Marco Frittella, chi è: vita privata

Marco Fritella è nato ad Orte il 12 luglio 1958. E’ un giornalista, docente, saggista e conduttore televisivo italiano. È direttore editoriale di Rai Libri. La sua carriera in televisione è iniziata come commentatore politico nel 1987, come caposervizio politico del GR2, nel 1993 è stato chiamato al TG1 dove è stato giornalista parlamentare, capo della redazione parlamentare e conduttore dell’edizione delle 13,30 del telegiornale. Inoltre, scrive per diversi settimanali e quotidiani, è notista politico e professore di Giornalismo Politico Radiotelevisivo all’Università di Roma Tor Vergata nel corso di laurea magistrale in “Scienze dell’Informazione, della Comunicazione, dell’Editoria”.

Dal 2020 al 2022 ha condotto Unomattina su Rai1.

Marco Frittella: moglie e figli

Sulla sua vita privata, il giornalista è sempre molto riservato ma si sa che è sposato e ha una moglie. Non si hanno notizie sulla presenza di possibili figli.

Marco Frittella e il Covid

Nel marzo 2021 è stato colpito dal Covid. Lui stesso aveva dato l’annuncio su Twitter: “Una indisposizione no-Covid mi tiene lontano in questi giorni da Uno Mattina. Grazie a B.Capponi che ben mi sostituisce e grazie a M.Giandotti che dovendo condurre da casa affronta brillantemente anche questo imprevisto. Torneremo presto alla serena normalità”.

Il libro del giornalista

Frittella ha pubblicato nel 2020 con RAI Libri il saggio Italia Green, una sorta di mappa delle eccellenze del made in Italy ambientale.

LEGGI ANCHE: La Russa contro la Boldrini dopo le parole dure della deputata del Pd verso la Meloni