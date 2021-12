Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: il 2021 è stato un anno complicato. Il nuovo anno presenterà molte altre sfide. Dovrete essere pronti a mettervi in gioco e ad affrontare ambienti avversi.

Oroscopo 2022 Toro: le previsioni

Il Toro è un segno di terra, di tipo fisso e che festeggia il compleanno tra il 21 aprile ed il 20 maggio. Il 2021 è stato un anno complicato per i nati sotto il segno del Toro. Il nuovo anno presenterà molte altre sfide. Dovrete essere pronti a mettervi in gioco e ad affrontare ambienti avversi.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: amore e lavoro

Urano sarà con voi per tutto l’anno, ciò vi porterà a voler esprimere voi stessi attraverso il lavoro. Saturno, invece, sarà in Acquario e vi farà chiudere tante collaborazioni, ma non preoccupatevi: si trattava solo di perdite di tempo. Plutone, poi, farà crescere le vostre ambizioni sul fronte fama e potere. Occhio a Marte in Gemelli a partire dalla fine di agosto: porterà spese che costringeranno a piccole rinunce.

Chi è già in coppia potrebbe valutare un grane passo avanti come una convivenza, un figlio o un matrimonio, i single invece sentiranno voglia di tornare a mettersi in gioco. Cercate di essere fiduciosi. Lasciate che le parole non dette possano arrivare al cuore più di ogni offesa o discussione. Continuate, invece, a ricercare stabilità, così come nel lavoro, anche nelle faccende di cuore.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: salute

Riguardo la salute, godrete di Urano, in transito interessante, che si unisce a Venere a fine mese. Buono il recupero psicofisico fino a febbraio. Mese molto proficuo, dunque, sotto il profilo della salute. Avete le spalle coperte anche da Giove.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Toro: fortuna

Avrete la grande fortuna di Giove dalla vostra parte e le grandi energie che deriveranno dal pianeta Marte e che dureranno per molto tempo. Dunque per voi sarà assolutamente facile avvertire l’atmosfera migliorare sul lavoro. Sicuramente ci sarà bisogno di fare qualche spesa importante, secondo l’oroscopo, dunque sarà doveroso qualche piccolo sacrificio in più.

