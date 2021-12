Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: tutte le previsioni per l'anno nuovo. Dal lavoro, all'amore, alla fortuna e la salute.

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Paolo Fox per il Leone. L’astrologo televisivo più famoso d’Italia ha pubblicato un nuovo libro con le previsioni 2022 per tutti i segni.

Leone nel 2022: cosa porterà il nuovo anno?

I Leone affronteranno un 2022 ostico, e dovranno affidarsi alla loro tipica tenacia. Guai ad arrendersi. Potete superare ogni ostacolo, a patto che non vi facciate influenzare dai vostri stessi dubbi. Nulla può fermarvi se non voi stessi. L’anno comincerà a rilento per colpa di Mercurio e Saturno, e i Leone dovranno affrontare i loro primi ostacoli fin da subito. La caparbietà pagherà: tante nuove conoscenze e meritati momenti di relax all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: Lavoro

Saturno contrario è una grossa gatta da pelare per i nati del segno. Il lavoro sarà una fonte di fastidi nel corso del nuovo anno, con cambi di mansione, tanta stanchezza e poche soddisfazioni professionali. I rapporti con colleghi e superiori porteranno problemi e frustrazioni, ma anche molte occasioni di avvicinamento. Anche in questo caso è consigliata pazienza e determinazione: non dubitate delle vostre capacità. Puntate alto, a progetti ambiziosi e cercate di mettere a frutto il vostro talento. Il futuro è vostro.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: Fortuna

Sempre per colpa di Saturno, i Leoni dovranno prepararsi a molti sospiri. Poca la fortuna e i guadagni nel 2022. Sono previsti grossi cambiamenti in ambito finanziario, di natura incerta. Attenti alle spese pazze e agli affari affrettati. La situazione non sarà critica: grazie alla posizione dei pianeti avrete modo di provvedere alle necessità del momento, senza strafare. Avrete modo di aiutare chi vi circonda e, nel corso dell’anno, potrebbe piombarvi addosso una fortuna inaspettata.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: Amore

La tensione del 2022 potrebbe avere conseguenze anche sulla vita sentimentale. Tanta la stanchezza e la noia per la routine. le preoccupazioni verso gli altri ambiti della vita potrebbero portare i Leone a trascurare l’amore e ad essere freddi con il proprio partner. I nati del segno dovranno fare uno sforzo in più e provare ad ascoltare, senza offendersi. Solo con questo lavoro si riuscirà a capire meglio la propria metà e a superare il nuovo anno con serenità, insieme. I pianeti sono favorevoli alla pace: sfruttate il momento.

Per i Leoni single, il 2022 può essere l’anno giusto per trovare qualcuno di speciale. Tante le relazioni senza impegno o sentimenti, che potrebbero lasciarvi un po’ vuoti. Sarà importante godersi i singoli momenti e avere fiducia nel futuro.

Oroscopo Paolo Fox 2022 Leone: Salute

Buone notizie per quanto riguarda la salute. Il 2022 sarà un anno splendido per i Leone in questo anno. Tantissima energia che potrete sfruttare al meglio, con sport e attività fisica. Sarà l’anno perfetto per dedicarvi allo sport, ma attenti alla dieta e all’equilibrio tra impegno e riposo. Senza la giusta stabilità, può subentrare un periodo di grande stanchezza a metà 2022.