Oroscopo Branko settimanale 5-11 dicembre, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 5 all’11 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro nelle prime settimane di dicembre? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 5-11 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 5 all’11 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Con il loro cielo più vuoto e silenzioso del solito, i nati nell’Ariete si preparano ad affrontare una settimana complicata. L’influenza positiva degli astri passa ai rivali del Capricorno, lasciandovi scoperti e in balia di una marea di difficoltà lavorative e sentimentali.

Muovetevi con cautela ed evitate tensioni inutili, soprattutto in famiglia. La Luna vi da supporto mercoledì e giovedì, approfittatene.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

L’aria natalizia fa molto bene ai nati nel Toro, che riusciranno finalmente a smaltire un po’ di stress. Con il supporto di Mercurio arrivano nuove, inaspettate occasioni lavorative. Godrete anche dell’influenza positiva di Venere, che riaccenderà un po’ di passione e favorirà incontri molto interessanti.

Dopo così tante settimane problematiche, godetevi un po’ di meritato riposo.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Un po’ di sollievo nei prossimi giorni per i nati nei Gemelli. Nelle ultime settimane Mercurio e Venere le hanno provate tutte per mettervi i bastoni tra le ruote sia in ufficio che in amore. Nei primi giorni di dicembre, per vostra fortuna, i due astri rivolgeranno altrove la loro nefasta influenza. È il momento migliore per rimettersi in marcia: accelerate i vostri progetti, sia lavorativi che sentimentali.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

I nati nel Cancro dovranno superare una settimana irta di ostacoli senza troppo aiuto dagli astri. Il lavoro vi farà penare, con tante difficoltà e discussioni irritanti, che saranno fonti di grande stress. Siate stoici e perseverate, non ha senso farsi travolgere dal nervosismo. Rischiate di trascinarvelo a casa e di guastarvi il weekend con accese discussioni con chi amate.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Tanta fortuna nei prossimi giorni per i nati nel Leone. Il cielo guida i vostri sforzi sul lavoro, portandovi a raggiungere gli obiettivi prefissati prima del previsto. Usate il tempo guadagnato per portarvi avanti, nelle prossime settimane non andrete così spediti. In amore, è il momento giusto per osare un po’ di più. Fatevi avanti senza paura, siate sicuri delle vostre qualità.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

I nati nella Vergine potranno finalmente godersi un po’ di pace.

Dopo una serie di settimane stressante avrete finalmente modo di fermarvi e ricaricare le batterie. Sbollite lo stress in eccesso dedicandovi a voi stessi e ad attività che vi rendono felici. Non riuscirete a liberarvi di tutta la stanchezza arretrata, ma ripartirete la prossima settimana con rinnovato vigore.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Dicembre parte con un ondata di gelo ben poco natalizio per i nati nella Bilancia. Il clima è freddo sia in ufficio che in casa, a causa di forti tensioni con i colleghi e alcune incomprensioni di troppo con partner e familiari.

Non abbiate fretta, peggiorerete solo le cose. Abbiate pazienza e cercate di scaldare l’atmosfera con un po’ di gentilezza.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Comincia con un tonfo la settimana dei nati nello Scorpione. I primi giorni saranno molto difficoltosi, con sorprese inaspettate quanto fastidiose. La situazione migliora gradualmente, grazie al supporto di Mercurio. Cavare il ragno dal buco non sembrerà più così difficile, la vostra fatica sarà ripagata. Buone nuove anche in amore, se giocherete bene le vostre carte vi aspetta un weekend focoso.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

I nati nel Sagittario saranno tesi e spossati nei prossimi giorni. Subite le conseguenze di settimane di superlavoro e stress emotivo. È il momento di dire basta e fermarvi un po’. Rallentate il ritmo e cercate di recuperare, o vi ritroverete completamente scarichi in breve tempo. Consolatevi con l’amore, Venere vi spinge verso nuove, passionali avventure, sia per le coppie che per chi è ancora in cerca.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Giorni fortunatissimi per i nati nel Capricorno, che hanno Mercurio e Venere nel loro angolo. Vi sentite inarrestabili sia sul lavoro che in amore. Non abbiate paura di mettervi in gioco, gli astri sono dalla vostra parte: sta a voi sfruttare al meglio la buona sorte. Ogni obiettivo è alla vostra portata, fate il passo successivo.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Si apre una settimana incerta per i nati nell’Acquario. Sentite un forte bisogno di fare chiarezza e riorganizzare la vostra vita, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Fermatevi a riflettere sulla vostra situazione e cercate di capire cosa volete veramente. Non abbiate paura di essere diretti, non è il momento di addolcire la pillola.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 5-11 dicembre

Dicembre si apre benissimo per i nati nei Pesci. Le difficoltà sentimentali delle ultime settimane saranno solo un lontano ricordo. Riuscirete a riaccendere passioni perdute e ritroverete un po’ di complicità e intimità con il vostro partner. Notizie positive in arrivo anche sul lavoro, finalmente le cose sembrano essere tornate in carreggiata.