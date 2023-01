Oroscopo Branko settimanale 30 gennaio-5 febbraio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 30 gennaio al 5 febbraio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni del mese? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 30 gennaio-5 febbraio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Con quali sfide e eventi inaspettati si aprirà il secondo mese del 2023? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 30 gennaio al 5 febbraio.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

Settimana di contrasti per i nati nell’Ariete. Vostro malgrado, vi ritroverete spesso a discutere con le persone a voi vicine. Non siate troppo cocciuti, cercate di approcciare i problemi con rispetto e di dare importanza anche ai bisogni e al punto di vista altrui. Giocatevi bene le vostre carte e questo periodo complicato si rivelerà una manna. Le vostre relazioni ne usciranno più forti di prima.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

Il romanticismo è nell’aria per i nati nel Toro. Venere è dalla vostra parte e vi incita a dare priorità ai bisogni del vostro cuore. Cercate di ritagliarvi del tempo da dedicare alla vostra vita sentimentale, che sia per riaccendere la passione con il vostro partner, o per inseguire una nuova relazione. Attenti però all’influenza di Marte, che vi rende rigidi e propensi alla testardaggine.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

La scomoda presenza di Marte rende i nati nei Gemelli un po’ più chiusi e scontrosi del solito. Non riuscite ad esporre al meglio i vostri desideri e necessità e finite spesso a mugugnare in un angolo. Fate uno sforzo in più e cercate di comunicare in modo più diretto, troverete il supporto pratico ed emotivo di cui avete bisogno.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

I nati nel Cancro dovranno sforzarsi di essere chiari per evitare fraintendimenti. Sia sul lavoro che in amore i rapporti sono già tesi, abbiate pazienza e non aggiungete anche la vostra frustrazione in una situazione già critica. Esprimete le vostre perplessità in modo semplice e conciso e cercate di capire se ci sono le basi per continuare o se è il momento di prendere un altra strada.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

Si apre una settimana entusiasmante per i nati nel Leone. Nei prossimi giorni avrete molte occasioni di riavvicinarvi al vostro partner, di creare nuovi ricordi in intimità. Approfittatene per provare nuove esperienze o per osare un po’ di più, con qualche iniziativa spontanea. Non lasciatevi indispettire dalle piccole cose, provate a godervi il momento.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

Giorni di pieno relax in arrivo per i nati nella Vergine. Il ritmo lavorativo rallenta un po’ in questa settimana, dandovi un po’ di meritato sollievo. Approfittatene per rimettere in piedi progetti e idee che rimandate da tempo e per ritagliarvi un po’ di tempo di qualità con il vostro partner. Possibili buone nuove anche per chi è single, uscite fuori dalla vostra bolla e la fortuna vi sorriderà.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

I nati nella Bilancia sentono il bisogno di combattere la solitudine. La malinconia vi assale in questi giorni, volete godervi quanto più possibile la compagnia di chi amate. Attenti però a non essere troppo pressanti e impazienti, ognuno ha i suoi tempi dopotutto. A maggior ragione, cercate di essere più selettivi: tagliate i rami secchi, allontanatevi da chi porta solo negatività nella vostra vita.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

La flessibilità sarà una dote fondamentale per i nati nello Scorpione, sia in amore che sul lavoro. Non piegatevi a compromessi che vi stanno stretti, ma provate a comprendere le esigenze dell’altra parte e comportatevi di conseguenza. Non puntate i piedi su questioni prive di vera importanza. Agire in maniera troppo impulsiva e provocatoria non vi porterà a nulla di buono.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

È tempo di stabilizzarsi per i nati nel Sagittario. Questa settimana vi da una chance per calmare le acque e creare basi solide su cui costruire qualcosa di concreto in molte parti della vostra vita. Sono passi importanti e anche voi dovete cominciare a crescere, a maturare. Guardate ai problemi che vi circondano in maniera oggettiva e non esprimetevi guidati solo dall’emozione del momento.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

I nati nel Capricorno non possono più contenere ciò che hanno dentro. Vi trattenete da fin troppo tempo e la cosa vi sta logorando. Cacciate fuori tutto, che siano sentimenti, fastidi o verità scomode. Solo essere onesti vi consentirà di andare avanti, a prescindere dalle conseguenze. Vi sentirete più leggeri e sarete finalmente in grado di dare la priorità anche ai vostri bisogni.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

Giorni di aperta valutazione per i nati nell’Acquario. Siate sinceri con voi stessi e con chi avete accanto circa la vostra attuale situazione. Siete pieni di energia e voglia di migliorare, ma attenti a non usarla per stravolgere completamente la vostra vita. Usatela con precisione, cambiate quegli aspetti che stonano per creare un contesto migliore in cui prosperare insieme.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 30 gennaio-5 febbraio

Tanti sentimenti nei primi giorni di febbraio per i nati nei Pesci accoppiati. Vi sentite più vicini che mai al vostro partner, ogni occasione è buona per vivere un nuovo momento insieme. Avete voglia di continuare e magari di fare il passo successivo. Per i single ci sono meno certezze. Mettete da parte la serietà e le paure, cercate di vivere l’amore in modo più rilassato: c’è spazio anche per il divertimento.