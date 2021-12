Oroscopo Branko 2022 Sagittario: le previsioni

Il 2022 è sempre più vicino e l’astrologo Branko ha già diffuso le sue previsioni del 2022 per il segno dello Scorpione (23 novembre – 21 dicembre). Ecco l’oroscopo Branko 2022 Sagittario e tutti i pronostici per i segni zodiacali.

Oroscopo Branko 2022 Sagittario

Il 2022 sarà un anno non semplice. Mille dubbi e incertezze vi avvolgeranno, ma sarà necessariamente un fatto negativo. Potrebbero arrivare cambiamenti improvvisi, ma non per questo negativi.

Oroscopo Sagittario 2022: lavoro

I prossimi mesi potrebbero darti una sfida importante, quindi non abbassare la guardia. L’instabilità vi spaventa ed è umano, ma potrebbe portarvi tante soddisfazioni. Dovrai comunque prestare attenzione a molti dettagli e essere sempre all’erta. Non dare per scontato che le tue finanze rimarranno sempre soddisfacenti, motivo per cui devi un anno ricco di sorprese vi aspetta. Non fare acquisti impulsivi che potrebbero rivelarsi errati.

Oroscopo Sagittario 2022: amore

Per quanto riguardo l’amore il momento migliore per te sarà la primavera. Ti sveglierai dal tuo lungo letargo e avrai voglia di goderti l’amore e il sesso quando avrai l’occasione. Anche nelle storie, cerca momenti di relax per te stesso e non ossessionarti per ciò che non puoi controllare. Ricordati di avere un occhio di riguardo verso coloro a cui tieni e in caso non lasciarteli sfuggire.