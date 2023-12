Netflix down: cosa succede. Tante le segnalazioni

Netflix down: sono state tante le segnalazioni, anche dall’Italia, del servizio bloccato della piattaforma streaming. Molti utenti si sono ritrovati un codice di errore dopo l’accesso.

Netflix down: cosa succede

Sembra che Netflix sia fuori uso in queste ore. Molti utenti si sono ritrovati un codice errore nell’accedere alla piattaforma streaming: “tvq-pb-101 (1.9.0)”

Tuttavia, è arrivato anche il messaggio dell’azienda per aggiornare gli utenti: “Facciamo del nostro meglio per offrirti le tue serie TV e film preferiti, ogni volta che hai voglia di guardarli, ma in rari casi possono verificarsi interruzioni del servizio. In caso di interruzioni del servizio di streaming, aggiorniamo questa pagina con la descrizione del problema. Se il tuo problema non è riportato sopra, cerca il codice di errore o il problema nel Centro assistenza. Puoi anche accedere per verificare lo stato del tuo account”.

Tante le segnalazioni

Nella notte tra l’11 e il 12 dicembre in Italia si è diffuso l’hastag #NetflixDown. Tante sono state poi le segnalazioni sui social di molti utenti che non sono riusciti ad accedere alla piattaforma, nonostante le rassicurazioni di Netflix.