Ornella Vanoni, incidente per la cantante. Come sta?

Ornella Vanoni per un brutto incidente avuto in treno non potrà essere alla prima del Teatro alla Scala di Milano. Come sta?

Ornella Vanoni avrebbe dovuto essere come ospite ad assistere alla prima della Scala che, come da tradizione, inaugurerà la stagione lirica del famosissimo teatro milanese. Stando a quanto era in programma la cantante sarebbe dovuta essere sugli spalti del Teatro alla Scala di Milano ma, purtroppo, non sarà così a causa di un brutto incidente.

Ornella Vanoni, incidente sul treno

Quello che è accaduto ad Ornella Vanoni lo ha comunicato lei stessa tramite Twitter. La cantante, infatti, stava viaggiando in treno ma per accarezzare un dolce Golden Retriever è incappata in una brutta caduta. Da qui la decisione di non partecipare alla prima del Teatro alla Scala di Milano che ospiterà negli spalti grandi nomi della politica e della cultura. Qualche esempio? Cate Blanchett, probabilmente ospite di Giorgio Armani e Roberta Armani, Manuel Agnelli e Emma Marrone, il capo di Stato Sergio Mattarella, Maurizio Cattelan, Francesco Vezzoli, Gianmaria Tosatti e tanti altri.

Come sta la cantante?

Sulle attuali condizioni della cantante si sa poco, si sa solo che per questa caduta la cantante ha avuto “tanto dolore”. I suoi fan, com’era prevedibile, la stanno invadendo di messaggi di affetto e di pronta guarigione